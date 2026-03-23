Durante la Feria Nacional del Libro 39 (FENALI) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), se llevó a cabo la presentación del libro “Los malos de la historia. Gustavo Díaz Ordaz”, escrito por Fritz Glockner.

Obra de Fritz Glockner analiza el movimiento estudiantil de 1968

La presentación fue encabezada por el académico Marco Velázquez, donde se explicó que la obra cuenta con 39 segmentos y aborda la historia del expresidente Gustavo Díaz Ordaz, mandato que estuvo marcado por el descrédito y la matanza de los jóvenes en el movimiento de 1968.

Obra de Fritz Glockner analiza el movimiento estudiantil de 1968 (cortesía)

Marco Velázquez señaló que la obra se basa en una investigación bien fundamentada y se cuentan los antecedentes y contexto de la vida de Ordaz, siendo una narración guía para los estudiosos de la historia de México.

Asimismo, destacó que la obra tiene como objetivo comprender qué pasó en el 68 y el papel de Gustavo Díaz Ordaz y el gobierno, contando la verdad, la cual asegura es sanadora.

Obra de Fritz Glockner analiza el movimiento estudiantil de 1968 (cortesía)

Fritz Glockner escribió “Los malos de la historia. Gustavo Díaz Ordaz” como una biografía que desmiente el origen poblano del expresidente y que narra la verdad con elementos de ficicón sobre la vida de Díaz Ordaz.