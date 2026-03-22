El gobernador Alejandro Armenta Mier, acompañado por Rebeca Bañuelos, directora de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (CEASPUE), supervisó la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en Santa María Oxtotipan.

Esta obra incorpora tecnología de biorreactores de última generación que permitirá reducir hasta en un 70 por ciento el consumo de energía. Además, forma parte de un modelo de gestión hídrica sustentable diseñado para rescatar infraestructuras que permanecieron en desuso durante años, transformándolas en plantas eficientes y de bajo costo operativo.

Alejandro Armenta impulsa inversión de 69.45 millones de pesos en infraestructura hídrica

La planta cuenta con una inversión de 69.45 millones de pesos, de los cuales el 85 por ciento corresponde al Gobierno del Estado. Con una capacidad de tratamiento de 60 litros por segundo, la obra beneficiará a más de 32 mil habitantes de Tepeaca y localidades como San José Carpinteros y San José Carpinteros.

El sistema integra reactores anaerobios y aerobios que permiten recuperar agua tratada libre de contaminantes, pero con nutrientes esenciales para su aprovechamiento en la agricultura. De esta manera, se impulsa una política ambiental con enfoque social y de economía circular, en plena coordinación con el Gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La titular de CEASPUE explicó que esta tecnología garantiza el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, optimizando recursos y reduciendo costos de mantenimiento.

Por su parte, el presidente municipal de Tepeaca, Alfredo Velázquez Romero, reconoció el respaldo del estado para reactivar sistemas que habían sido abandonados por administraciones pasadas.

Habitantes de la región, como Salvador Salazar y María de los Ángeles Parra, coincidieron en que la obra representa un beneficio directo para la salud y la economía local. Al contar con agua tratada para el riego, se mejora la calidad de los cultivos y se previene el riesgo de enfermedades, asegurando un desarrollo sustentable para las familias de Tepeaca.