Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, y Alejandro Isauro Martínez, comisionado del Gobierno de México para el Saneamiento del Río Atoyac, informaron sobre los avances en los trabajos de rescate y restauración de la cuenca del río.

Durante la mañanera, Alejandro Isauro explicó que las primeras acciones comprenden un diagnóstico dividido en dos tramos del afluente. Informó que, a partir del tramo uno, que abarca cuatro municipios, se detectaron 566 descargas contaminantes.

Alejandro Armenta destaca la importancia del proyecto

El gobernador Alejandro Armenta subrayó que este proyecto, impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tiene como objetivo proteger el recurso más vital: el agua.

Señaló que, a diferencia del antiguo gobierno que trabajaba bajo un modelo extractivista y dejó el río altamente contaminado, la actual administración implementa un enfoque inclusivo que involucra investigación, sociedad y universidades.

En torno al estado de los primeros tramos del río Atoyac, se identificaron 269 tiraderos de basura, 9,882 hectáreas deforestadas, 230 invasiones de zona federal, 19 sitios de azolve, seis fosas sépticas, 104 concesiones de agua superficial, 26 permisos de descarga y 137 concesiones de agua subterránea.

El plan de saneamiento del Río Atoyac

Alejandro Isauro informó que para este año se tiene un presupuesto de 234 millones de pesos en obra pública. Esto incluye 13 kilómetros de colectores desde la planta hasta Santa Rita Tlahuapan, así como colectores de Tlahuapan a Tlalancaleca.

Por su parte, Alberto Jiménez Merino, director general de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEASPUE), señaló que para los tramos 1 y 2, que abarcan nueve municipios, se han invertido 161 millones de pesos entre estado y ayuntamientos, beneficiando a 109 mil poblanos.

Se contempla la construcción de tres plantas de tratamiento de aguas residuales, 409 biodigestores, así como sistemas de saneamiento, drenaje y colectores sanitarios, desazolve y reforestación, que favorecerán la recarga natural de acuíferos.

Acciones complementarias y ambientales

El coordinador del Plan Hídrico estatal, Raymundo Atanacio Luna, reconoció la iniciativa de la presidenta Sheinbaum y refrendó su compromiso número 92, afirmando que con los diagnósticos realizados en los 22 municipios se inicia con las primeras acciones de limpieza.

Finalmente, Rebeca Bañuelos Guadarrama, titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, informó sobre el aprovechamiento del lirio acuático en la Presa Valsequillo, con 12 toneladas recolectadas en prueba piloto para evaluar su uso como mejorador de suelos.

En materia de reforestación en el primer tramo del Río Atoyac, se proyecta plantar 1.5 millones de árboles en 1,085 hectáreas, mientras que hasta la fecha se han entregado 100 mil plantas para 101.5 hectáreas, con una inversión total de 42.7 millones de pesos.