El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, dio inicio a la construcción de la Universidad de la Salud en la Sierra Negra, un proyecto que calificó como un logro histórico para la educación de las y los jóvenes en zonas de alta vulnerabilidad.

Durante el evento, el mandatario destacó que este campus representa una obra social y humanista, enfocada en formar médicos y enfermeras especializados que atiendan a la población en sus propias comunidades.

Alejandro Armenta y la nueva Universidad

El gobierno estatal destinará más de 49 millones de pesos para la construcción del centro de educación superior, además de 20 millones de pesos en mobiliario y equipamiento especializado.

El campus contará con aulas didácticas, laboratorios de anatomía y disección, áreas de cirugía y pediatría, unidad de cuidados intensivos y sala de recuperación, según detalló el director del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE).

El rector de la USEP, Martín de Jesús Huerta Ruíz, informó que ya se cuenta con 64 estudiantes en la Licenciatura en Medicina.

Mientras se construye el campus definitivo en Zoquitlán, las clases se impartirán en una sede provisional, y a partir de enero de 2026, los alumnos se trasladarán a la primera etapa de las nuevas instalaciones.

Compromiso de Alejandro Armenta con la educación

El gobernador destacó que la Universidad de la Salud en Zoquitlán se suma a las sedes de Izúcar de Matamoros, Yaonáhuac y Tepexi de Rodríguez.

Con este proyecto, el gobierno de Puebla impulsa el desarrollo educativo en municipios con mayor pobreza y rezago, en línea con la visión humanista y las directrices del gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, acercando educación y salud a las comunidades más necesitadas.