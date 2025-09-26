Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla, dio a conocer que este sábado 27 de septiembre inaugurará el campus de la Universidad de la Salud del Estado de Puebla en el municipio de Zoquitlán.

Alejandro Armenta asegura que busca llevar educación a todo el estado

Armenta Mier dio a conocer que esta obra es estratégica para acercar la educación y formar profesionales de la salud en el interior del estado, con el fin de que las y los jóvenes no tengan que dejar sus comunidades para tener una educación de calidad.

Por su parte, Martín Huerta Ruíz, rector de la USEP, indicó que el acceso a la educación mediante la Universidad de la Salud representa un paso a la igualdad y el desarrollo de la entidad.

“Es un reconocimiento a la lucha de aquellos que, para cumplir la meta de superarse a través de la educación superior, tuvieron que emigrar a otros lugares” Martín Huerta Ruíz, rector de la USEP

El campus de Zoquitlán se suma a las primeras dos universidades en los municipios de Izúcar de Matamoros y Yaonáhuac, las cuales ya están en construcción.

Asimismo, se dio a conocer que la inversión para este campus es de 49 millones 271 mil pesos para construir 37 espacios en dos niveles, en un área total de 2 mil 600 metros cuadrados.

Con estas estrategias, Alejandro Armenta Mier reafirma su compromiso con la educación y salud en Puebla, pues con esta universidad los municipios beneficiados serán: Ajalpan, Vicente Guerrero, Coyomeapan, San Sebastián Tlacotepec, Eloxochitlán.