Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla, inauguró el Primer Reentrenamiento Regional de la Asociación de Egresados de la Academia Nacional del FBI Capítulo México (FBINAA), realizado en la Universidad de las Ciencias Policiales y de la Seguridad.

El encuentro reunió a expertos de países como Colombia, Perú, Chile, Argentina, El Salvador y Guatemala, además, de la participación del FBI, con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas, tácticas y operativas de los cuerpos policiales.

Puebla se convierte en un referente en seguridad

Armenta Mier destacó que este encuentro es importante, pues se trabajan los tres ejes para la protección de la población: justicia, seguridad y riqueza comunitaria. Además, destacó la coordinación con estados vecinos y la colaboración internacional para garantizar la seguridad de las y los ciudadanos.

Asimismo, reconoció el trabajo de la mano con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, enfocada a atender las causas y reconstruir el tejido social.

Por su parte, Alejandro Lares Valladares, presidente de la FBINAA, señaló la importancia de fortalecer las fuerzas del orden con transparencia y rendición de cuentas. Mientras que la rectora Silvia Victoria Serrano Zafra afirmó que este foro representa un paso decisivo para profesionalizar la formación policial.

Este evento contó con la presencia de más de mil 100 participantes, entre presenciales y virtuales, en donde se dio un intercambio de buenas prácticas y experiencias en seguridad, prevención y justicia.

Con este foro, el gobierno de Alejandro Armenta Mier consolida a Puebla un referente nacional en capacitación policial, al tiempo que refuerza la cooperación internacional para garantizar la paz y la seguridad de la ciudadanía.