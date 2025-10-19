El gobernador Alejandro Armenta tomó protesta a Laura Artemisa García Chávez como nueva titular de la Secretaría de Bienestar de Puebla, en sustitución de Javier Aquino Limón, quien se integró a una delegación federal.

El nombramiento, realizado este sábado, refuerza la visión de un gabinete profesional, capacitado y cercano a la ciudadanía, con el propósito de mantener la continuidad en las políticas sociales del estado.

Alejandro Armenta destaca experiencia de Laura Artemisa

Durante la ceremonia, el coordinador general de gabinete, José Luis García Parra, dio la bienvenida a autoridades y medios, destacando la trayectoria de la nueva secretaria, quien ha ocupado cargos relevantes como presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla.

Laura Artemisa García agradeció la confianza del gobernador Armenta y reafirmó su compromiso de trabajar con honestidad, lealtad y cercanía al pueblo.

Su mensaje se centró en fortalecer las acciones de atención a las personas en situación de vulnerabilidad y en coordinar esfuerzos inmediatos con todas las áreas del sector, especialmente ante las afectaciones recientes por las lluvias en el estado.

El gobernador Alejandro Armenta reconoció que la nueva titular cuenta con el perfil necesario para enfrentar los retos actuales y destacó su capacidad para coordinar las tareas de bienestar con eficiencia y sensibilidad social.

Asimismo, subrayó que esta designación está alineada con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, enfocada en fortalecer las estructuras estatales con perfiles que promuevan la eficiencia, la justicia social y el amor por México.

El cambio en la Secretaría de Bienestar representa, más que un relevo administrativo, una reafirmación del rumbo de Puebla hacia un modelo de gobierno que concibe el servicio público como una herramienta de transformación cercana a la gente y guiada por valores firmes.