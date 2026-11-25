El gobernador Alejandro Armenta Mier entregó más de mil apoyos productivos, con una inversión superior a 17 millones de pesos, a pequeñas y pequeños productores de 11 municipios poblanos, como parte de las acciones del Gobierno del Estado para fortalecer las actividades agropecuarias y generar mejores oportunidades para las familias rurales.

Durante la jornada, en Santo Tomás Hueyotlipan, se entregaron herramientas, equipamiento e insumos para impulsar distintas cadenas productivas.

Ante cerca de 3 mil asistentes, el mandatario estatal destacó que el fortalecimiento del campo requiere inversión, tecnología y atención permanente en las comunidades. Informó que Puebla pasó de no contar con maquinaria estatal para apoyar las labores agrícolas de temporal a disponer de mil 800 equipos, entre tractores, drones, sembradoras y cosechadoras.

El gobernador explicó que la superficie atendida creció de 50 mil hectáreas en 2025 a 200 mil en 2026, con la meta de alcanzar 400 mil hectáreas el próximo año. Asimismo, proyectó incrementar el parque de maquinaria a dos mil 500 equipos en 2027 y superar las cuatro mil unidades hacia 2030, subrayando que estos bienes son patrimonio del pueblo, por lo que llamó a cuidarlos y aprovecharlos responsablemente.

Alejandro Armenta entrega apoyos productivos (cortesía )

Equipamiento agrícola, agave mezcalero y proyectos para mujeres rurales

La subsecretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Sharey Eulogio, informó que los apoyos benefician a productores de 11 municipios con una inversión superior a 17 millones de pesos. Detalló que, bajo el liderazgo de la secretaria Ana Laura Altamirano, se impulsa la modernización y el equipamiento agrícola, el desarrollo pecuario y acuícola, la apicultura y la producción de agave mezcalero, además de proyectos productivos para mujeres rurales.

Entre los apoyos entregados destacan 382 paquetes de herramientas, con un valor superior a dos millones de pesos; más de 50 paquetes para fortalecer la cadena productiva del agave mezcalero, así como insumos y equipamiento para apicultores y productores pecuarios.

También se contempla la entrega de más de 300 molinos y más de 160 proyectos productivos para mujeres emprendedoras, quienes recibirán acompañamiento para el registro de marcas, diseño de etiquetas, envasado y certificaciones. La funcionaria resaltó que agregar valor a los productos permite ampliar los mercados y mejorar los ingresos de las familias productoras.

Alejandro Armenta entrega apoyos productivos (cortesía )

Respaldo municipal y testimonios de productores poblanos

La presidenta municipal de Santo Tomás Hueyotlipan, María Guadalupe López, reconoció la importancia de que las autoridades recorran las comunidades, escuchen a la población y atiendan sus necesidades.

Señaló que la transformación debe reflejarse en mejores condiciones para las familias, con servicios, oportunidades y respaldo a las actividades del campo, destacando además el valor del trabajo coordinado entre el municipio y el Gobierno del Estado para impulsar el desarrollo de las localidades.

Como muestra del impacto de estas acciones, la productora de jitomate y pepino, Ofelia Torres Morales, agradeció la atención recibida luego de que sus invernaderos sufrieran daños y reconoció el acompañamiento de las autoridades para recuperar su actividad productiva.

Por su parte, Jesús Isaac Ramos Jiménez, productor de mezcal de Acatzingo, destacó que el apoyo para un módulo de fermentación le permitirá mejorar sus procesos, incrementar su producción y acceder a nuevos mercados, coincidiendo ambos en la importancia de mantener los programas de respaldo al campo y acercar sus beneficios a quienes trabajan la tierra.