La muerte del profesor Alberto Israel Jasso, del IEMS CDMX, ha generado conmoción y debate en torno a la presunción de inocencia y el manejo de denuncias por violencia sexual.

El docente se habría quitado la vida tras ser acusado de abuso por una alumna, dejando un video en el que negó los señalamientos y criticó al sistema judicial.

El IEMS fijó postura con un comunicado en el que reafirma su compromiso con los derechos humanos y advierte contra la difusión de desinformación.

Alberto Israel Jasso, profesor del IEMS CDMX, murió tras denuncia de una alumna por presunto abuso sexual

La muerte de un profesor del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México (CDMX) generó conmoción luego de que el docente explicara que se quitaba la vida por la denuncia en su contra.

En el video, el maestro Alberto Israel Jasso sostuvo que era inocente y aseguró que su decisión no obedecía a un reconocimiento de culpabilidad, sino a lo que describió como un acto de protesta contra el sistema de justicia.

Muere profesor del IEMS CDMX tras denuncia por presunto abuso sexual (Captura de pantalla)

El profesor del IEMS CDMX expresó críticas al proceso judicial, afirmando que consideraba inexistente la presunción de inocencia en este tipo de casos y advirtió sobre las consecuencias que podría enfrentar.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el estado de la denuncia presentada contra Alberto Israel Jasso ni han dado a conocer más detalles de la investigación relacionada con el caso.

La muerte del profesor del IEMS CDMX ha generado un amplio debate en redes sobre la presunción de inocencia, la atención a las denuncias por violencia sexual y el impacto de estos procesos en los involucrados.

IEMS CDMX fija postura ante muerte de Alberto Israel Jasso

Tras conocerse la muerte de Alberto Israel Jasso, el IEMS emitió un comunicado para fijar postura en el caso, reafirmando su compromiso de promover y respetar los derechos humanos de toda la comunidad escolar.

El documento señala que se ha difundido desinformación y datos personales de una estudiante menor de edad, lo que ha propiciado el escarnio y la revictimización de los afectados por un posible hecho violento

El IEMS CDMX reitera el respeto a cuatro derechos clave:

Presunción de inocencia: Tanto para denunciantes como para trabajadores, garantizando que sean escuchados de manera objetiva Debido proceso: La oportunidad de aportar pruebas y alegatos antes de cualquier determinación institucional Privacidad y resguardo de datos: Protección de la información personal de quienes enfrentan procesos administrativos o laborales Derecho a la salud: Acceso a servicios médicos, psicológicos y asesoría para toda la comunidad

Asimismo, se hizo un llamado a la comunidad y los medios a evitar la difusión de desinformación, datos confidenciales y discursos de odio que promuevan la revictimización o el escarnio.