La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) asesoró a 591 personas consumidoras y realizó distintas acciones de vigilancia durante el Programa de Verificación y Vigilancia “Fiestas Patrias 2026”, implementado del 14 al 16 de septiembre.

A través de la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza y de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco) del país, la institución realizó siete visitas de verificación a establecimientos señalados por la población y efectuó 177 acciones de vigilancia para verificar que los proveedores cumplieran con las disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC).

Como parte del operativo, Profeco colocó 5 mil 919 preciadores en diferentes comercios, con el objetivo de garantizar que las personas consumidoras contaran con información clara y veraz sobre costos y tarifas antes de realizar una compra.

Además, servidores públicos de la institución colocaron mil 138 decálogos de los derechos de las personas consumidoras en establecimientos de distintas partes del país.

Profeco realiza verificaciones y acciones de vigilancia por Fiestas Patrias. (CORTESÍA)

Profeco monitoreó más de 23 mil productos durante las Fiestas Patrias

Durante el operativo, Profeco monitoreó 23 mil 086 productos alusivos a la celebración del aniversario de la Independencia de México.

Las acciones de vigilancia abarcaron distintos tipos de establecimientos, entre ellos tiendas de autoservicio, departamentales y de conveniencia; abarroteras, misceláneas y cremerías; vinaterías y ultramarinos; expendios de cerveza, tiendas de disfraces, carnicerías y pollerías.

También fueron supervisados restaurantes, cervecerías y bares; centros de espectáculos, salones de baile y discotecas; expendios de materias primas, panaderías, expendios de masa de maíz y nixtamal, tortillerías y estacionamientos públicos.

Como resultado de una de las verificaciones, la Odeco de la Zona Metropolitana de Morelia, Michoacán, colocó sellos de suspensión comercial como medida precautoria en Abarrotes la Bodeguita.

En el establecimiento, personal de Profeco constató que se condicionaba el cobro con tarjeta a una compra mínima de 50 pesos.

Profeco verifica básculas y otros instrumentos de medición

El operativo también incluyó la supervisión de instrumentos de medición utilizados en las transacciones comerciales, como básculas y relojes registradores de tiempo.

Profeco realiza verificaciones y acciones de vigilancia por Fiestas Patrias. (CORTESÍA)

La Profeco verificó que estos instrumentos contaran con la calibración correspondiente, con el propósito de brindar certeza a las personas consumidoras sobre los productos adquiridos o los servicios contratados.