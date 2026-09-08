La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reprobó a la marca LactiLac de Tiendas 3B, luego de concluir que no es leche, sino una bebida láctea ultrapasteurizada con grasa vegetal.

Aunque Profeco señaló que el producto no implica un riesgo para la salud, recomendó no comprarlo hasta que Tiendas 3B cambie el empaque y LactiLac cumpla con la normativa.

Tiendas 3B (Cortesía)

Profeco reprueba a LactiLac de Tiendas 3B: ¿Qué encontró en su etiquetado?

LactiLac de Tiendas 3B se convirtió en una opción asequible para cientos de familias mexicanas, gracias a su precio de alrededor de 12 pesos por envase de 950 mililitros.

Sin embargo, de acuerdo con la investigación de Profeco, esta bebida láctea con grasa vegetal y vitaminas A y D presenta errores en su denominación, ya que su etiquetado indica:

1.4 gramos de grasa

0.8 gramos de proteína

6.9 gramos de carbohidratos

44 kilocalorías

Profeco concluyó que la información que proporciona LactiLac en su etiquetado puede confundir al consumidor y hacerle desconocer que en realidad no está comprando leche.

Aunque reiteró que no representa riesgo para la salud, agregó que, por sus características, su laboratorio determinó que podría considerarse una imitación de producto lácteo combinado.

Leche (ROBIN WORRALL / Unsplash)

¿Todas las leches de Tiendas 3B fueron reprobadas por Profeco?

LactiLac fue la única marca reprobada de Tiendas 3B, ya que otras leches, incluyendo Vaca Blanca, sí aprobaron las pruebas realizadas por la Profeco a 85 productos lácteos ultrapasteurizados

Desde septiembre de 2025, la Profeco no ha encontrado irregularidades en tres presentaciones de Vaca Blanca: entera, deslactosada y descremada, según la información publicada por la dependencia.