La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una alerta para los seguidores de Luis Miguel tras detectar la promoción de una supuesta gira de despedida cuyos conciertos no han sido anunciados oficialmente por el cantante.

La advertencia surge luego de que la plataforma GoTicket ofreciera boletos para presentaciones programadas en distintas ciudades de México durante 2027, a pesar de que no existe confirmación por parte del artista ni de promotores autorizados.

Ante esta situación, Profeco pidió a los consumidores verificar la autenticidad de los eventos antes de realizar cualquier compra.

Profeco Alerta sobre boletera falsa que ofrece boletos para gira de Luis Miguel

Tras concluir su gira en diciembre de 2024, Luis Miguel no ha anunciado una supuesta “gira del adiós”, como han anunciado plataformas como GoTicket cuentas de Instagram como Mister Promotions.

Ante esta situación, Profeco alerta a los ciudadanos para que no realicen compras de boletos hasta confirmar la autenticidad del evento y del sitio de venta.

Profeco Alerta sobre página que vende boletos para gira no confirmada de Luis Miguel (Instagram/@profecooficial)

En este caso, la Procuraduría Federal del Consumidor explica que Luis Miguel o boleteras oficiales no han anunciado una nueva gira en México para 2027.

Fans de Luis Miguel también han alertado en redes sociales sobre páginas que prometen boletos para la supuesta gira del adiós del cantante y recomiendan:

Confirmar el anuncio de eventos en redes sociales oficiales de Luis Miguel

No ingresar datos personales o bancarios en páginas sospechosas

Si ya pagaste, guardar pruebas y contactar a tu banco

Profeco pide a los consumidores comprar boletos en sitios verificados (Instagram/@profecooficial)

Profeco aclara que GoTicket no es una plataforma confiable

La Procuraduría Federal del Consumidor explica que GoTicket no es una boletera oficial, solo es un sitio de reventa.

GoTicket no cuenta con redes sociales oficiales y presenta inconsistencias en su datos de contacto o dirección.

La Profeco pide a sus consumidores a no comprar boletos para eventos en páginas no verificadas y consultar sobre eventos en canales oficiales.

Hasta el momento, GoTicket sigue promocionado los tres supuestos conciertos de Luis Miguel y los boletos a la venta van desde 650 pesos hasta 7500 pesos.

Estas son boleteras oficiales en México:

Ticketmaster

Superboletos

Ticket

Boletia/Passline