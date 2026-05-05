La Fiscalía General de la República (FGR) ha sumado una nueva investigación por el caso Segalmex, tras la detección de un nuevo desvío de 13 millones en Zacatecas contra René Gavira.

Se tratan de 13 millones que fueron destinados a un contrato para el mantenimiento de las oficinas sede de Segalmex en Zacatecas, acción que no pudo ser comprobada por las autoridades.

FGR investigará a Segalmex por desvío de 13 millones de René Gavira en Zacatecas

La FGR inició un nueva línea de investigación por el caso Segalmex, la cual añade señalamientos por irregularidades de al menos 13 millones 800 mil pesos en los fondos de dicha institución.

Segalmex (Especial)

Con información de Alejandra Barriguete de N+, Segalmex no pudo comprobar que los 13 millones se hayan usado como se aseguró para el mantenimiento de sus oficinas centrales.

Incluso, se acusó que el contrato estipulada obras estructurales en el complejo y otras instalaciones de Segalmex, acciones que se señaló quedaron inconclusas o fueron inexistentes.

Por parte de la FGR, se sabe que el contrato se otorgó por adjudicación directa en agosto de 2019 a la Inmobiliaria Terbix.

Dicha empresa está relacionada con la renta de bodegas de almacenamiento a Segalmex por más de 150 millones de esos, actividad que tampoco se pudo corroborar.

Tras este caso, René Gavira suma ya 7 expedientes en su contra, señalado como principal sospechoso de los fraudes, aprovechándose del cargo que ostentaba como director de administración y finanzas de Selgalmex de 2019 a 2020.

En tanto, se desconoce el destino de los millones de pesos que debían ser empleados en el cuidado de las nuevas oficinas centrales en Zacatecas.

La FGR investigará a Segalmex y a la propia compañía Terbix, para determinar culpabilidad e indagar las conexiones entre ambas empresas.