El sábado 13 de mayo, Alejandro Canek Vázquez Góngora, ex diputado de Morena y actual delegado de Infonavit en Hidalgo, se casó en una lujosa zona de la Ciudad de México (CDMX).

No obstante, Canek Vázquez debería 900 mil pesos en pensiones a sus dos hijos de su matrimonio pasado, según acusó la activista Diana Luz Vásquez Ruiz.

Inlusive, se señaló que el funcionario está inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la CDMX, pues presuntamente lleva dos años sin otorgar una pensión digna a sus hijos.

Acusan a Canek Vázquez de deber 900 mil pesos en pensiones a sus hijos

Durante la boda de Canek Vázquez, un grupo de mujeres se manifestaron en contra del deudor alimentario afuera del inmueble donde se realizó su boda, el salón de fiestas “Lambu”, en Lomas Altas, Miguel Hidalgo.

Con folletos, lonas y altavoces, las mujeres señalaron a Canek Vázquez como un deudor alimentario moroso, y después, a través de Twitter, se indicó que el hombre debe 900 mil pesos en pensiones alimenticias.

De acuerdo con la activista Vásquez Ruiz, el funcionario de Infonavit se desentendió de sus hijos por dos años y actualmente ha utilizado sus influencias para retrasar el juicio de pensión en su contra.

Además, mostró el nombre del hombre en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la CDMX, y apuntó que la pensión que pretende dar a los menores es miserable, además de que ha dejado de verlos durante 100 días.

Certificado de Registro de Deudores Alimentarios Morosos (especial)

Igualmente, acusó que el exdiputado se ha negado a pagar la reinscripción escolar y los gastos médicos de sus hijos, y que existen pruebas de su incumplimiento.

En cambio, señaló que Canek Vázquez vive como Jaque arabe debido a su sueldo como delegado de Infonavit y realizó una costosa boda en donde -tan solo- la renta del salón costó más de 150 mil pesos.

Cabe destacar que durante la redacción de la nota se corroboró que el nombre de Alejandro Canek Vazquez Gongora está registrado como deudor alimentario moroso en la CDMX.

Deudor alimentario, Canek Vázquez (especial)

¿Y la reforma en contra de Deudores Alimentarios en México?

Cabe destacar que recientemente el Senado de la República aprobó una reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con respecto a pensiones dignas y deudores alimentarios.

Con ella, las personas que no acrediten con certificado no ser parte del Registro Nacional de Personas Alimentarias no poduen realizar trámites como:

licencias y permisos para conducir

pasaporte o documento de identidad y de viaje

Además, tampoco pueden participar como candidato a cargos concejiles y de elección popular, ni en procesos de selección para asumir el cargo de personas juzgadoras en el ámbito local y federal.

Igualmente, será necesario acreditarte como no deudor alimentario para realizar trámites ante el Notario Público relativos a:

la compraventa de inmuebles

la constitución o transmisión de derechos reales

solicitudes de matrimonio

Cabe destacar que en el caso del matrimonio, previo a la boda, el juez en función deberá hacer de conocimiento de la pareja del deudor su posición de irresponsabilidad ante sus hijos.