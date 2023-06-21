El PRI desaparece en el Congreso de Hidalgo, luego de que ocho diputados tricolores renunciaron.

Este martes 20 de junio de 2023, la bancada del PRI en el Congreso de Hidalgo desapareció, además de que el partido se quedó sin dirigencia estatal porque todos quienes conformaban a estos organismos políticos, renunciaron.

La renuncia de los diputados tricolores sucede luego de que el pasado 15 de junio, el ex gobernador de Hidalgo priista, Omar Fayad, renunció al PRI, tras 40 años de militancia.

Tras esta noticia, Carolina Viggiano, diputada federal y secretaria nacional del PRI, acusó a los militantes que renunciaron de traidores.

Carolina Viggiano acusa a diputados del PRI que renunciaron de traidores

Luego de la renuncia de los ocho diputados priistas, Carolina Viggiano, diputada federal y secretaria nacional del PRI, los acusó de traidores.

Destacó la importancia de la unidad y reafirmó el partido es una fuerza política conformada por todos sus militantes, que no pertenece a un grupo o persona en particular, “sino que se encuentra arraigado en los corazones”.

Además, Carolina Viggiano los acusó de utilizar al PRI como una plataforma para asegurar cargos políticos, evidenciado, según ella, por el hecho de que renuncian al partido pero no a sus puestos.

“Aquellos que se van hace tiempo que ya se habían alejado, y su salida brinda la oportunidad de reconstruir la confianza interna”. Carolina Viggiano

Y dijo que los diputados que renunciaron “nunca alzaron la voz en defensa de los ciudadanos, optando por no incomodar al gobierno federal”.

Además, dijo que su salida no supone una pérdida porque nunca representaron los intereses de Hidalgo.

🔴 Mensaje para las y los verdaderos priistas de #Hidalgo. pic.twitter.com/EXckuThUW0 — Carolina Viggiano (@caroviggiano) June 20, 2023

¿Por qué el PRI desapareció en el Congreso de Hidalgo?

Julio Valera Piedra, dirigente estatal del PRI en Hidalgo y diputado local, informó que él y otros 7 legisladores tricolor renunciaron al partido ante lo que llamaron atropello de sus derechos y la simulación del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

“Por primera vez en la historia las decisiones y las acciones de la dirigencia nacional nos obligan a repensar nuestra pertenencia al partido y a tomar acciones contundentes para expresar nuestro rechazo al rumbo que ha tomado el PRI desde hace cuatro años”. Julio Valera Piedra

Los y las diputadas del PRI se pronunciaron al manejo del partido a nivel nacional por parte del actual dirigente, Alejandro Moreno.

El también presidente de la bancada del PRI, Julio Valera, dijo que se va tras 35 años de trabajo priista, junto a:

Juan de Dios Pontigo, con 35 años de militancia en el PRI

Marcia Torres con 30 años

Michel Calderón llevaba 11 años de

Citlali Jaramillo con 21 años en el PRI

Alejandro Enciso con 18 años de militancia

Erika Rodríguez con 15 años

Rocio Sosa con 32 años en el partido tricolor

Desaparece el @PRI_Nacional en el Congreso de Hidalgo



Renunciaron al partido sus 8 diputados, entre ellos el líder estatal Julio Manuel Valera pic.twitter.com/gjavFOS1Za — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) June 20, 2023

Luego de su renuncia al PRI, a partir de este 20 de junio se declararon como grupo plural e independiente en el Congreso de Hidalgo.

Y Julio Valera destacó que durante muchos años el PRI tenía cabida a la militancia con reglas y códigos escritos y no escritos, sobre todo había un partido sólido y con rumbo.

Sin embargo, señaló que actualmente las condiciones son diferentes y la dirigencia nacional ha echado abajo el trabajo de los militantes, “se ha limitado su voluntad y la de los liderazgos locales”.

Acusó que durante la elección para representar a Hidalgo en el Consejo Político Nacional hubo un atropello a los derechos de quienes intentaron participar.

“Reprobamos lo desaseado de todo este proceso. Ello como muestra de los muchos agravios en contra de la militancia hidalguense”. Julio Valera

Ante ello, se manifestaron públicamente “en contra de la simulación que se promueve desde el CEN, así como por la falta de respeto a la voluntad de los liderazgos”.

E hicieron pública la solicitud de renuncia, no sólo de los diputados sino de todo el Comité Directivo Estatal conformado por 18 secretarías y coordinaciones, pero aclararon que no dejarán la política.