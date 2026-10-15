María del Pilar ‘N’, responsable de Protección Civil en el festival Axe Ceremonia, fue vinculada a proceso por las muertes de dos fotoperiodistas el 5 de abril de 2025.

La ahora vinculada a proceso era la encargada de supervisar el cumplimiento de los planes de seguridad en el festival musical en Parque Bicentenario en el que perdieron la vida:

Esta es la primera vinculación a proceso que se ha realizado a un año y medio del incidente donde una grúa colapsó sobre los fotoperiodistas.

Vinculan a proceso a María del Pilar ‘N’ por homicidio culposo en caso Axe Ceremonia

María del Pilar ‘N’ fue vinculada a proceso tras una audiencia que duró más de 20 horas por homicidio culposo.

Durante la audiencia, que inició el 14 y concluyó el 15 de octubre se logró la vinculación a proceso únicamente de María del Pilar, mientras que el resto de los imputados solicitaron la duplicidad del término.

Este es el caso de:

Operadora Eclectic, encargada del Programa Especial de Protección Civil

Obra Negra, responsable de la decoración del evento, incluyendo la grua que colapsó

Agencia de los Socios o Grupo Eco, dueña del Axe Ceremonia.

Así como otras 7 personas físicas, entre las que se encuentran socios y trabajadores de estas empresas.

Para ello, la audiencia para determinar su situación jurídica será retomada el 18 de octubre a las 10:00 horas.

Empresas involucradas en caso Axe Ceremonia retrasaron las audiencias

La familia de Miguel Ángel Rojas señaló que la audiencia fue pesada pero celebró que se inició este proceso a pesar del retraso generado por las empresas involucradas en el caso de su muerte.

Cabe señalar que las audiencias se postergaron en diferentes ocasiones debido a amparos y otros recursos legales interpuestos por el anterior administrador de Parque Bicentenario, Grupo Eco.

U es que la empresa tramitó alrededor de 15 juicios de amparo, de los 13 tuvieron como objetivo que la audiencia no se realizara.

Por su parte, la defensa de Operadora Eclectic interpuso varios recursos para buscar que se retirara la imputación por homicidio culposo, pese a ser los encargados del Programa de Protección Civil.

En el caso de la empresa Obra Negra, se determinó que Nathalie ‘N’, fundadora de la empresa, fue la responsable de la autorización de la colocación de las grúas, por lo que también fue imputada por los homicidios.