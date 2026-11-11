Un tribunal federal determinó que el desistimiento de la acción penal contra la abogada Irene León Escamilla no debe producir efectos mientras se resuelven los amparos promovidos por Grupo Herdez, empresa que busca impugnar el cierre del proceso penal.

El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito concedió por unanimidad dos suspensiones, la primera el 14 de julio y otra el 16 de octubre de 2026. Con estas medidas, ordenó mantener vigente el procedimiento y continuar su desarrollo ante el juez que conoce del asunto.

Tribunal Colegiado concede suspensiones para mantener el proceso contra Irene León

El caso comenzó en abril de 2026, cuando la Fiscalía de la Ciudad de México planteó el desistimiento de la acción penal contra Irene León Escamilla. Posteriormente, el 19 de mayo, un juez de la capital decretó el sobreseimiento del proceso.

Ante esta determinación, Grupo Herdez promovió un juicio de amparo. La empresa recurrió a la disposición constitucional que permite a las víctimas u ofendidos impugnar el desistimiento de la acción penal cuando no estén satisfechos con la reparación del daño.

El 14 de julio, los tres integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito concedieron por unanimidad una suspensión para evitar que el desistimiento produjera efectos mientras se resuelve el amparo.

Al justificar la medida, el tribunal hizo referencia a los derechos de la víctima a la verdad, a la reparación del daño, al juicio penal y a impugnar las determinaciones ministeriales. También precisó que la terminación de un proceso debe sustentarse en alguna de las causas de sobreseimiento previstas en la ley.

Posteriormente, el 16 de octubre, el mismo tribunal concedió por unanimidad otra suspensión dentro de un expediente distinto. En esta resolución estableció que no debía darse efecto alguno al desistimiento de la acción penal y que el proceso tenía que continuar en sus términos ante el juez correspondiente.

Proceso contra Irene León se encuentra en etapa intermedia

Actualmente, el procedimiento penal contra Irene León Escamilla se encuentra en etapa intermedia. De acuerdo con un escrito presentado por la propia defensa, la acusación le fue notificada el 23 de septiembre de 2026 y fue contestada con los argumentos de sus representantes legales.

En esta fase, las partes exponen sus planteamientos y presentan los elementos relacionados con el caso. Corresponderá al juez determinar los pasos siguientes, con las pruebas y argumentos de ambas partes.

Las suspensiones concedidas por el tribunal federal son medidas provisionales que estarán vigentes mientras se resuelve el fondo de los respectivos juicios de amparo. Por su parte, Irene León conserva los recursos legales que le corresponden.

La controversia también ha incluido señalamientos relacionados con la detención de un juez en Colombia por un asunto de extradición. Sin embargo, esa situación no determina por sí misma la validez de las resoluciones emitidas en otros expedientes. En este caso, las medidas para impedir los efectos del desistimiento fueron aprobadas por unanimidad por los integrantes del tribunal colegiado.