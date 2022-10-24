Herdez del Fuerte, negocio conjunto de los grupos KUO y Herdez, anunció la compra del 100% de las acciones de las compañías Interdeli y Deli, Dips & Snacks (Libanius) por una suma de 600 millones de pesos .

De acuerdo con Herdez del Fuerte, la compra de Libanius se debe a su estrategia de expandir su portafolio con nuevas capacidades y marcas líderes que generen valor, al incursionar en categorías novedosas como:

hummus

jocoque seco

pan pita

queso de cabra

entre otros

Herdez del Fuerte asegura que compra de Libanius le permitirá acelerar su crecimiento

En un comunicado, Herdez del Fuerte señaló que al integrar a Libanius a su portafolio, la marca cuenta con el potencial de acelerar su crecimiento y llegar a los mercados donde ha consolidado su presencia.

También, subrayó que en los últimos 12 meses, las ventas de Libanius alcanzaron cerca de 500 millones de pesos, además de que cuenta con dos plantas en Querétaro y más de 300 colaboradores.

Alejandro de la Barreda Gómez, Director General de Grupo KUO, destacó que la compra de Libanius se fortalece su portafolio de marcas con una línea de alimentos auténticos, orientada a las nuevas tendencias de consumo.

“Aprovecharemos las sinergias estratégicas, operativas y comerciales de nuestro sector consumo que se caracteriza por contar con marcas líderes y emblemáticas”, apuntó el directivo.

Por su parte, Héctor Hernández-Pons Torres, presidente y director general de Grupo Herdez, aseguró que con la compra de Libanius, Herdez del Fuerte llevará a las mesas de las familias mexicanas todo el sabor del Mediterráneo y al mismo tiempo se mantienen cerca de los consumidores a través de la innovación.