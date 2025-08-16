La Procuraduría Federal de Protección Animal (Profepa) realizó un increíble decomiso en un domicilio de Hidalgo, que albergaba a un hipopótamo como parte de sus atracciones.

En el lugar que opera como balneario en la comunidad de Tecozautla, también se exhibían otros animales sin las autorizaciones correspondientes, destacando los siguientes;

Un tigre de bengala

Un hipopótamo

Faisán dorado

Los animales se encontraban dentro de hábitats asignados, aparentemente con la intención de usarlos como atracción para los turistas, ya que incluso el tigre podía ser acariciado por los visitantes,

Un hipopótamo y hasta un tigre fueron asegurados en un domicilio de Hidalgo

La mañana del viernes 15 de agosto se llevó a cabo un operativo en el Bioparque Taxidho, donde elementos de la Profepa detectó actividad irregular con animales en un domicilio de Hidalgo.

Las autoridades informaron que animales como un tigre de bengala, un hipopótamo y un faisán dorado eran utilizados como atracciones turísticas dentro de un balneario.

Al no demostrar sus permisos en materia de posesión de vida silvestre, los animales fueron asegurados por elementos de la Profepa.

“Encontrados en un establecimiento sin autorización para operar como PIMVS ni plan de manejo”

Aunque la Profepa dijo que el ave asegurada era un faisán dorado, algunos usuarios hicieron la precisión de que en realidad se trataba de un faisán de reeves.

Por su parte, el Bioparque Taxidho, que cobra 150 pesos por persona, no ha salido a dar declaraciones sobre los decomisos por parte de la Profepa.

¿Qué pasará con los animales asegurados? Esto dijo la Profepa

De acuerdo con la Profepa, el tigre, identificado como Tafarí, fue trasladado a la Unidad de Rehabilitación de Fauna Silvestre en Pachuca.

En ese lugar recibirá atención especializada para evaluar su condición de salud y garantizar su bienestar animal.

Mientras tanto, el hipopótamo, llamado Benito, fue resguardado bajo depositaría.

De acuerdo con las autoridades, el hipopótamo y el faisán no representan riesgo para las personas ni para el medio ambiente en el que se encuentran.

