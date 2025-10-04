Bernardo Bichara, presidente Ejecutivo del Consejo Ciudadano de Parque Fundidora, denunció irregularidades por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en la clausura del Zoológico La Pastora, ubicado en Guadalupe, Nuevo León.

Mediante un video mensaje publicado en redes sociales, Bernardo Bichara aseguró que la clausura del Zoológico La Pastora fue “un acto politizado y sin fundamento”.

Y es que la tarde de hoy viernes 3 de octubre de octubre, Profepa dio a conocer la suspensión de actividades en el Zoológico La Pastora, señalando que esta acción ocurre luego de revelarse el caso de la osa Mina, la cual enfermó debido a una presunta negligencia.

Bernardo Bichara denuncia irregularidades de Profepa en clausura de Zoológico La Pastora

Luego de la clausura de Zoológico La Pastora, Bernardo Bichara aseguró que se trató de un acto premeditado, pues denunció que todo se trató de un acto "politizado, irregular y sin fundamento".

Aseveró que desde las 2 de la tarde de este viernes, Profepa ya había dado a conocer la clausura del Zoológico La Pastora, sin embargo, las actas de inspección se terminaron de firmar hasta las 4 de la tarde.

Bernardo Bichara cuestionó que se politice con el tema, toda vez que reiteró lo principal debería ser el cuidado animal.

Por ello, el presidente Ejecutivo del Consejo Ciudadano de Parque Fundidora compartió que se instruyó a su área jurídica para que sean presentados recursos legales que demuestren la irregularidad y la arbitrariedad de Profepa en el Parque La Pastora.

Esto con la intención de que el Zoológico sea reabierto lo antes posible, en beneficio de todos los neoleoneses y otros visitantes.