La lucha por el patrimonio natural ahora se da en Playa Las Cocinas; denuncian daños ambientales por desarrollo inmobiliario en Nayarit.

Habitantes de Punta Mita han acusado, desde hace semanas, afectaciones en la zona y poca transparencia en el proyecto turístico de la empresa Cantiles de Mita, de Grupo Dine.

Denuncian daños ambientales en Playa Las Cocinas por desarrollo inmobiliario en Nayarit

El Comité Puntamitense en Defensa de Playa Las Cocinas emitió un comunicado el 18 de mayo, indicando que permanecen dudas sobre los impactos ambientales, legales y sociales del desarrollo inmobiliario en Nayarit.

Dicho comité denunció que no ha existido claridad y que tampoco se han entregado los permisos, estudios técnicos, así como documentación que sustente la viabilidad del proyecto.

“A lo largo de diversas reuniones prevaleció una preocupante falta de claridad. En distintos momentos existió resistencia a compartir información de manera íntegra, lo que generó una desconfianza legítima dentro de la comunidad. Tras semanas de reuniones sin resoluciones concretas, surgió una percepción fundada de que el diálogo se prolongaba mientras las obras continuaban avanzando sobre un espacio profundamente significativo para nuestro pueblo. Al día de hoy, persisten dudas razonables y no se ha entregado información suficiente que esclarezca de manera transparente los aspectos técnicos, legales y ambientales señalados reiteradamente por la ciudadanía." Comité Puntamitense en Defensa de Playa Las Cocinas

Playa Las Cocinas: denuncian daños ambientales por desarrollo inmobiliario en Nayarit (Especial)

Los señalamientos de los habitantes y activistas de Punta Mita se dieron luego de que Grupo Dine diera su postura pública el pasado 14 de mayo.

En ella, la empresa aseguraba que los trabajos de construcción cuentan con los permisos de Semarnat y que han sido verificados por Profepa.

Además, puntualizó que la obra no causará daño ambiental y que el libre acceso a la playa estaba garantizado .

No obstante, el Comité Puntamitense en Defensa de Playa Las Cocinas aseguró que no basta con afirmar que “la playa es libre y es de todos” .

Insistiendo que hay un preocupación legítima y fundada por la comunidad, ya que se han dado:

Alteraciones del entorno costero

Afectación a la flora nativa y manglares

Presencia de maquinaria pesada donde desovan tortugas golfinas

El comité fue claro al señalar que no están en contra del desarrollo y la inversión, pero que lucha por que sea sostenible, responsable, además de respetuoso con la comunidad y el ambiente.

Al final de su mensaje, los habitantes de la zona pidieron “el retiro de la obra 20 metros hacia atrás, respetando plenamente la Zona Federal Marítimo Terrestre y garantizando el carácter verdaderamente libre, público y accesible de Playa Las Cocinas”.

La movilización por la defensa de también se ha dado con una petición en Change.org, donde acumula hasta el momento 124,308 firmas.

En ella se advierte que el desarrollo “representa un grave peligro ecosistema local”.