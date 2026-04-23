Nayarit busca fortalecer su posición como uno de los destinos más atractivos del Pacífico mexicano con la presentación oficial de Costa Nayarit, proyecto privado que contempla una inversión superior a los 21 mil millones de pesos.

El anuncio fue encabezado por el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, quien calificó el inicio de esta obra como un momento histórico para la entidad y para el país, al tratarse de una de las apuestas inmobiliarias y turísticas más ambiciosas de los últimos años.

Costa Nayarit busca elevar turismo residencial del Pacífico mexicano (cortesía)

Costa Nayarit se ubicará en el municipio de Compostela; el complejo contempla miles de viviendas turísticas, infraestructura de alto nivel y espacios enfocados en descanso, inversión y recreación.

Costa Nayarit tendrá marina, golf, hoteles y residencias de lujo

Durante el anuncio se detalló que el nuevo desarrollo integrará alrededor de 4 mil 500 viviendas turísticas, además de hoteles, residencias premium, áreas comerciales y servicios especializados.

Uno de los principales atractivos será su propuesta náutica, ya que el proyecto fue diseñado con canales interiores, muelles privados y residencias frente al agua, concepto que busca convertirlo en una comunidad marítima.

Costa Nayarit busca elevar turismo residencial del Pacífico mexicano (cortesía)

También se contempla una marina con servicios para embarcaciones, actividades recreativas y opciones para explorar la costa nayarita. Alrededor de esta zona se construirá un village comercial con restaurantes, tiendas, áreas de convivencia y servicios cotidianos para residentes y visitantes.

Costa Nayarit también apostará por el turismo de alto nivel mediante un campo de golf de campeonato diseñado por Tom Fazio. El complejo incluirá clubhouse, centro de bienestar, espacios de salud integral, canchas de tenis, pádel y pickleball, además de parques acuáticos y zonas recreativas familiares.

Costa Nayarit busca elevar turismo residencial del Pacífico mexicano (cortesía)

Costa Nayarit se ubica a 40 minutos del Aeropuerto Internacional de la Riviera Nayarit y a unos 50 minutos del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta.

Costa Nayarit generará 10 mil empleos

El gobierno estatal estimó que, durante su construcción y desarrollo, Costa Nayarit generará más de 10 mil empleos directos y una derrama económica superior a 150 mil millones de pesos.

“Costa Nayarit nace a partir de una profunda convicción en el potencial de Nayarit y en el liderazgo del gobernador Miguel Ángel Navarro para seguir impulsando el desarrollo de esta región. Estamos frente a una de las mejores costas del Pacífico mexicano, no solo por la belleza de su mar y sus playas, sino por su vegetación, su clima y, sobre todo, por su gente” Jaime Fasja, director general de LPI

Costa Nayarit busca elevar turismo residencial del Pacífico mexicano (cortesía)

Empresarios involucrados señalaron que el proyecto también contempla espacios públicos y acceso libre a playa para comunidades locales, como parte de una visión de largo plazo.

Con esta inversión, Nayarit busca consolidarse como uno de los polos turísticos e inmobiliarios más importantes de México.