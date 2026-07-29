Petróleos Mexicanos (Pemex) descartó alguna pérdida de contención durante la mañana del 28 de julio de 2026, tras haber recibido reportes de olores de hidrocarburo en el municipio de Jalapa, Tabasco.

“Los resultados preliminares descartan pérdidas de contención y las instalaciones operan con normalidad”. Pemex

La dependencia explicó que quizá el olor se debía a que el frío de la madrugada hizo que las partículas más pesadas de hidrocarburo bajaran, lo que provocó que el olor se notara desde temprano.

No obstante, destacó que el personal de Pemex continúa realizando recorridos en las localidades con detectores de calidad del aire, en conjunto con el alcalde del municipio de Jalapa.

Pemex descarta fugas, quemas clandestinas o alteraciones en instalaciones de Jalapa

En respuesta a los reportes de olores, Pemex informó en un comunicado que se atendieron de inmediato las advertencias sobre la posible fuga de hidrocarburos en comunidades del municipio de Jalapa.

En el lugar, las autoridades pudieron confirmar que no había ninguna pérdida de contención y que las instalaciones de la zona funcionaban de manera normal.

Como parte de las labores de inspección, se supervisó el campo Bakté y la Batería de Separación Agave, sin encontrar actividades de quema no previstas ni alteraciones en los procesos operativos habituales.

También se revisó la red de ductos de la zona sin detectar pérdidas de contención, mientras que las presiones en el Área de Trampas Agave fueron encontradas dentro de los parámetros normales de operación.

Pemex explica origen del olor a hidrocarburo en Jalapa (Especial)

Pemex explica origen del olor a hidrocarburo en Jalapa

Pemex aclaró que el origen de la percepción del olor se debió posiblemente a las condiciones atmosféricas registradas durante la tarde y noche de ayer, así como la madrugada de hoy, que provocaron un descenso de la temperatura.

Esto habría ocasionado una precipitación de las partículas más pesadas, que hicieron que el olor se percibiera durante las primeras horas de la mañana y se disipara conforme aumentaba la temperatura.

Finalmente, Pemex destacó que el sistema de quemador cumple su función de seguridad diseñada para la combustión controlada de gases, evitando su liberación directa a la atmósfera.