El Parque Esperanto de Tijuana, impulsado durante la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda, recibió un reconocimiento de la organización internacional World Urban Parks en la categoría “Outstanding New Park Project”, consolidándose como un referente mundial de transformación urbana, espacio público y desarrollo social.

El reconocimiento fue entregado en el marco del 9.º Congreso de Parques Tijuana 2026, donde se presentó la conferencia “Diseño, Territorio y Transformación Urbana: Parque Esperanto”, impartida por el arquitecto Jorge Álvarez Howard, director del parque, junto con el arquitecto Luis Lutteroth del Riego, consejero del Consejo de Desarrollo de Tijuana, y el arquitecto Martín Acosta Martínez, director de Arcdesign.

Marina del Pilar impulsa transformación urbana con el Parque Esperanto

El proyecto nació como parte del programa “Más Parques, Más Vida”, presentado el 5 de junio de 2022 por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, iniciativa que dio origen al desarrollo del Parque Esperanto.

En septiembre de ese mismo año comenzaron las obras de construcción bajo la supervisión de Carlos Alberto Torres Torres, mientras que la primera etapa fue inaugurada el 26 de noviembre de 2023.

Actualmente, el Parque Esperanto se desarrolla sobre una superficie federal total de 460 hectáreas, de las cuales la primera etapa contempla 25 hectáreas de parque urbano, incluyendo estacionamientos y andadores terminados.

Para dimensionar su magnitud, el proyecto será aproximadamente 12 veces más grande que el Parque Morelos, uno de los espacios públicos más importantes de Tijuana.

Parque Esperanto consolida a Tijuana como referente de transformación urbana. (Cortesía)

Parque Esperanto supera el millón de visitantes y suma reconocimientos

Durante 2025, el Parque Esperanto registró 1 millón 276 mil 514 visitantes y fue sede de 39 eventos, entre ellos la Carrera Corre con Amarillo, la Carrera de Mascotas, el Rally Cultural, el Encuentro Deportivo de Educación Media Superior, la Carrera Miliar Race y la Expo Ambiente.

Además, recibió 26 visitas de instituciones educativas y acumula más de 4 millones de vistas en Google Maps, consolidándose como uno de los espacios recreativos más visitados de Baja California.

El reconocimiento otorgado por World Urban Parks se suma a otros galardones internacionales obtenidos por el parque. El 2 de octubre de 2025 recibió el premio “Orquídeas y Cebollas” de la Fundación de Arquitectura de San Diego, California.

Posteriormente, el 10 de octubre de 2025 fue distinguido con el premio al “Proyecto de Parque Nuevo Destacado de Latinoamérica”, otorgado por la Asociación Mundial de Parques Urbanos con sede en Nueva Zelanda.

Con este nuevo reconocimiento internacional, el Parque Esperanto consolida a Tijuana como un referente en recuperación de espacios públicos y transformación urbana.