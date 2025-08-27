Jorge Romero, presidente del Partido Acción Nacional (PAN) acudió este martes 26 de agosto a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa del Poder Judicial de la Federación, ubicados en el poniente de la capital del país, para entregar un amparo contra las Leyes Espía que ha aprobado Morena en los últimos meses.

El dirigente panista señaló que su partido está ayudando a miles de ciudadanos a ampararse también contra el autoritarismo del Movimiento de Regeneración Nacional y sus aliados.

Con las leyes aprobadas en el Congreso de la Unión por Morena y sus partidos comparsa, ahora es muy fácil que el Gobierno Federal sepa en todo momento dónde estás gracias al sistema de geolocalización que está instalado en cada teléfono celular.

Eso, sin contar con la intención de obtener datos biométricos de todos los ciudadanos a través de la nueva CURP y otros métodos.

“Lo que queremos decir a la ciudadanía es que te puedes defender, no está todo acabado. Te puedes proteger precisamente con este amparo que redactó el Partido Acción Nacional y que está a disposición de cualquier persona que metiéndose a nuestra página puede descargar, junto a un manual o instructivo que señala los pasos a seguir” Jorge Romero Herrera, presidente del PAN

Esencia del Artículo 16 constitucional anula leyes espía de Morena: Jorge Romero

Jorge Romero criticó a los legisladores oficialistas que están aprobando leyes sin conocer sus alcances y con ello apuntalan un régimen democrático que, en caso de no ponerle alto pronto, acabará con la vida institucional del país.

El artículo 16 constitucional, recordó, señala que ninguna autoridad puede molestar a un ciudadano ni en su persona, ni en su familia, ni en sus bienes, ni en su domicilio si no es mediante un acto que realmente justifique alguna autoridad.

Obtener datos biométricos de la población, recalcó, no se justifica bajo ninguna circunstancia y es por lo tanto inconstitucional. De ahí la lógica del amparo que miles de personas ya han tramitado gracias al equipo legal del PAN.

“Esto es un amparo que redactó el PAN y que está a disposición de cualquier persona que, metiéndose a nuestra página, puede descargarlo junto con un manual con un instructivo que señala en qué fechas presentarlo, ante qué autoridad presentarlo y exactamente contra qué actos”. Jorge Romero Herrera, presidente del PAN

“Nosotros sólo lo que les queremos decir a la ciudadanía ciudadanía es que te puedes defender, no está todo ya acabado y te puedes defender con este amparo”, remató el dirigente partidista.

Dirigencia del PAN respalda a Lilly Téllez

En otro tema, Jorge Romero se burló de Gerardo Fernández Noroña por llamar traidores a la patria a los miembros de su bancada en el Senado de la República y en especial a la sonorense Lilly Téllez.

El presidente del PAN recalcó que Téllez cuenta con fuero y “puede decir lo que se le antoje”, en referencia a sus constantes apariciones en medios de comunicación de Estados Unidos.

Si bien resaltó que “nadie en el PAN ha dicho que quiere una intervención de Estados Unidos”, la senadora está en todo su derecho de expresarse. Además, señaló que se busca censurarla por exponer ante el mundo las verdades del régimen de Morena.

Finalmente, recordó que la senadora tiene fuero constitucional y no pueden reprehenderla por sus acciones, pero si así lo hicieran quedaría demostrado que Morena apuesta al autoritarismo.