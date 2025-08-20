Integrantes del PAN interpusieron un amparo contra Bando Uno, iniciativa que busca regular la gentrificación en Ciudad de México (CDMX), ¿a favor del desplazamiento forzado?

Desde un inicio cuando la jefa de gobierno, Clara Brugada presentó el plan contra la gentrificación en CDMX, el PAN de la entidad se había pronunciado en contra del mismo tanto en comunicado como en diversas entrevistas.

El Bando Uno forma parte del plan del gobierno capitalino contra la gentrificación en CDMX con acciones que comenzaron desde el pasado 25 de julio, sin embargo, el mismo provocó reacciones negativas como las del Partido Acción Nacional.

PAN interpone amparo contra Bando Uno que busca regular la gentrificación en CDMX; estos fueron sus argumentos

El PAN capitalino presentó un juicio de amparo contra el Bando Uno que fue promulgado por el gobierno de CDMX contra la gentrificación, debido a que aseguran, carece de competencia e invade atribuciones de las alcaldías.

Los integrantes del PAN entre quienes se encontraba la dirigente en la entidad, Luisa Gutiérrez Ureña, señalaron que el Bando Uno va contra los artículos 32 y 53 de la Constitución de CDMX por lo que es ilegal.

Pero también el Bando Uno sólo buscaría imponerse de manera selectiva en algunas alcaldías que han sido señaladas como las de mayor gentrificación en CDMX, que son gobernadas por la oposición:

Benito Juárez (PAN)

Cuauhtémoc (PRI)

Miguel Hidalgo (PAN)

Por lo mismo, el PAN asegura que el Bando Uno no busca combatir la gentrificación en CDMX, sino castigar a las alcaldías de la oposición que tienen una mejor calidad de vida, por lo que hicieron un llamado a “corregir la plana”.

El amparo que interpuso el PAN también buscaría abrir debate sobre la crisis habitacional en la CDMX, como mencionaron los integrantes del partido, ya que aplican acciones que ya fracasaron y que llevaron al problema actual.

Por lo que el PAN define que sólo se trata de una simulación y que las medidas como el Bando Uno en realidad son un manifiesto político que no resuelve el problema de la gentrificación en CDMX.

PAN interpone amparo contra Bando Uno que busca regular la gentrificación en CDMX por estas razones (PAN CDMX vía X)

¿PAN apoya la gentrificación en CDMX? Esta es su propuesta para sustituir Bando Uno

El coordinador de los diputados del PAN en el Congreso capitalino, Andrés Atayde, también dio a conocer las propuestas del partido contra la gentrificación en CDMX, en lugar de implementar el Bando Uno.

Acorde con el diputado del PAN, la solución a la gentrificación en CDMX es producir más vivienda pública y privada con reglas claras, pero también infraestructura social, como escuelas y hospitales.

Anteriormente el PAN había mencionado también la creación de foros y mesas de diálogo, las cuales ya se llevan a cabo; y que los recursos generados por la gentrificación en CDMX se utilicen para impulsar el desarrollo de la ciudad.

Ya que el PAN busca una ciudad con polos de inversión y desarrollo que no sea únicamente en ciertas zonas.