El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aclaró que la reforma fiscal aprobada por la Cámara de Diputados no implica espionaje digital, como se ha indicado en diversos medios.

A través de un comunicado, el SAT aseguró que la reforma fiscal no es una “ley espía”, sino que busca mejorar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las plataformas digitales.

SAT (Daniel Augusto)

SAT aclara que reforma fiscal no es una ley espía y no implica espionaje digital

Este martes 21 de octubre, el SAT emitió un comunicado para aclarar que la reforma fiscal en materia de plataformas digitales no tiene como objetivo espiar o vigilar a la ciudadanía.

El SAT detalló que el nuevo artículo 30-B del Código Fiscal dicta que las plataformas deberán proporcionar acceso en línea y en tiempo real a información relacionada con el pago correcto del IVA.

Asimismo, el SAT resaltó que el acceso no incluye los datos personales ni la revisión o seguimiento de la actividad digital de los usuarios de las plataformas, garantizando así la privacidad.