La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco investigar con celeridad y rigor las amenazas vertidas contra Kathia Bolio.

Kathia Bolio, presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN en Tabasco, ha recibido una serie de amenazas reciente en contra de su persona y su familia.

PAN demanda justicia ante amenazas contra Kathia Bolio en Tabasco

Tras hacerse públicas las amenazas en contra de Kathia Bolio y su familia en Tabasco, el PAN lanzó un comunicado donde le da su respaldo.

Comunicado PAN sobre Kathia Bolio (Especial)

Comunicado PAN sobre Kathia Bolio (Especial)

La dirigencia nacional del PAN urgió a la FGE de Tabasco a actuar con absoluta eficacia ante las amenazas en contra de Kathia Bolio.

Determinando cuanto antes la procedencia de los amagos y garantizar plenamente la integridad física de la líder estatal, así como de sus familiares.

La cúpula nacional del blanquiazul manifestó su respaldo a la dirigente tabasqueña y condenó las agresiones recibidas, que “ocurrieron por el simple hecho de ejercer su labor política dentro de la entidad”.

Ante esta situación, la dirigencia demandó la pronta intervención de las autoridades locales para identificar y llevar ante la justicia a los responsables.

Por su parte, Kathia Bolio confirmó que ya presentó la denuncia ante las autoridades ministeriales y entregó la información que posee para facilitar la detención de los implicados.

PAN condenó las amenazas contra Kathia Bolio en Tabasco

La dirigencia del PAN consideró inaceptables los actos de persecución y hostilidad dirigidos a Kathia Bolio en Tabasco, solo por tener “posturas distintas a las del régimen oficialista”.

El PAN señaló que en una sociedad democrática ninguna persona debe vivir con temor por manifestar sus ideas o trabajar en favor de la sociedad.

Haciendo un llamado urgente a respetar la pluralidad política y la libertad de expresión; pues cualquier clase de amenaza está fuera de proporción.

Finalizando con un categórico pronunciamiento al afirmar que “si se meten con Kathia Bolio, se meten con todo Acción Nacional”.