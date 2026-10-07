La dirigente del PAN en Tabasco, Kathia Bolio Pinelo, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) debido a las recientes amenazas que, acusa, ha recibido del crimen organizado.

La propia fiscalía abrió una carpeta de investigación de oficio luego de que el caso trascendió en reportes de medios locales.

Cabe destacar que la propia Kathia Bolio reveló que días atrás recibió una llamada en la que un sujeto, que decía ser parte de un grupo criminal, la amenazó y le exigió que no regrese a Tabasco.

Kathia Bolio denuncia amenazas ante la Fiscalía de Tabasco (Kathia Bolio Pinelo/Facebook)

Dirigente del PAN en Tabasco presenta denuncia por amenazas del crimen organizado

Lo días 27 y 28 de septiembre de 2026, la dirigente del PAN en Tabasco, Kathia Bolio, reveló que recibió amenazas por medio de llamadas telefónicas y mensajes de texto.

Al respecto, la líder estatal del PAN sostuvo que en la llamada, un sujeto que dijo ser integrante de un grupo del crimen organizado, le exigió no regresar a Tabasco, por lo que ya presentó una denuncia.

Fue el miércoles 7 de octubre cuando Kathia Bolio acudió a las instalaciones de la fiscalía de Tabasco para formalizar la denuncia en la que pidió esclarecer las amenazas e intimidaciones.

Kathia Bolio (Kathia Bolio Pinelo)

Sobre su denuncia, Kathia Bolio sostuvo que la fiscalía deberá actuar sin tomar en cuenta su posición como líder partidista, sino como una ciudadana que podría estar siendo víctima de un delito.

Además, reveló que las autoridades le ofrecieron medidas de protección, pero decidió rechazarlas de momento, pues planea solicitarlas en cuanto inicie el proceso electoral 2027.

Sin embargo, expresó su confianza con las autoridades, pues dijo que espera que se garantice su seguridad y libre tránsito pese a las amenazas de las que fue víctima.

Kathia Bolio fue amenazada por el crimen organizado

La denuncia de la dirigente nacional del PAN en Tabasco ante la fiscalía estatal, se presentó debido a que la propia Kathia Bolio acusó haber recibido una serie de intimidaciones telefónicas.

Durante 48 horas, presuntos integrantes del crimen organizado le enviaron mensajes de texto e interactuaron directamente mediante llamadas para exigirle frenar su labor política.

Entre los amagues, Kathia Bolio dijo que los agresores le lanzaron una amenaza explícita de “no regresar al Edén”, condicionando su integridad física a su permanencia fuera de la entidad.

Las agresiones verbales y amenazas de muerte vertidas por los agresores se extendieron hacia sus familiares, con el propósito de inhibir las posturas críticas de la oposición en la región.