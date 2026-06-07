El Partido Acción Nacional (PAN) informó que presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador y diversas organizaciones criminales, con el objetivo de que se investiguen posibles responsabilidades penales individuales derivadas de presuntos pactos político-criminales.

De acuerdo con el comunicado del partido, la denuncia señala posibles delitos de lesa humanidad, los cuales, afirma, se reflejan en más de 200 mil homicidios, más de 150 mil personas desaparecidas, así como en el reclutamiento forzado de jóvenes, el desplazamiento de comunidades y el control territorial de grupos delictivos.

PAN cuestiona estrategia de “abrazos, no balazos” en acusación ante la CPI

Acción Nacional sostuvo que la situación de inseguridad en México responde, según su postura, a una colaboración permisiva y sistemática entre el Estado mexicano y el crimen organizado, lo que habría derivado en su fortalecimiento.

En este sentido, el partido señaló que entre 2018 y 2024 se habría implementado una política de cesión de soberanía frente a grupos criminales, con casos en entidades como Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán.

Asimismo, refirió que la estrategia conocida como “abrazos, no balazos” permitió la expansión del poder territorial, económico y político de estas organizaciones.

PAN señala presuntos vínculos de actores políticos con grupos criminales

El PAN también indicó que existen señalamientos e investigaciones sobre presuntos vínculos entre actores políticos y organizaciones criminales en estados como Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.

Entre los casos mencionados por el partido se encuentran los de Rubén Rocha Moya, Alfonso Durazo y Américo Villarreal, lo que, según su posicionamiento, refleja preocupación por una posible penetración del crimen organizado en estructuras de poder.

Finalmente, Acción Nacional argumentó que recurrió a instancias internacionales ante lo que considera una falta de condiciones en el ámbito nacional para llevar a cabo investigaciones independientes, y reiteró que continuará impulsando denuncias en favor de las víctimas y la rendición de cuentas.