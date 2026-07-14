El gobierno de Donald Trump inició una campaña para buscar desmantelar la Corte Penal Internacional al considerar que representa una amenaza a la soberanía de Estados Unidos.

De acuerdo con el titular del Departamento de Estado, Marco Rubio, se trata de la respuesta del gobierno para evitar que la Corte Penal Internacional amenace “cualquier forma de soberanía” del país.

Asimismo, la Administración de Donald Trump instó a otros países a sumarse a la campaña contra esta corte.

Administración de Trump inicia campaña contra la Corte Penal Internacional

Marco Rubio aseguró que la Corte Penal Internacional atenta contra la soberanía de Estados Unidos por su capacidad de atacar a militares y funcionarios estadounidenses.

De acuerdo con el secretario de la Administración de Donald Trump, busca desmantelar la Corte Penal Internacional porque, de no hacerlo, deja a sus funcionarios, soldados y policías “a merced de jueces extranjeros” y leyes que no han consentido y no pueden controlar.

“Si nos quedamos de brazos cruzados, todos ellos estarán a merced de jueces extranjeros, a miles de kilómetros de distancia, enfrentando el riesgo constante de ser procesados ​​e incluso encarcelados por el supuesto ‘delito’ de defender a su propio país” Marco Rubio

The International Criminal Court seeks to become the unaccountable arbiter of a new global law — empowered to prosecute and arrest our citizens at will and existentially threaten American sovereignty.



We will teach the ICC the full meaning of American resolve. pic.twitter.com/2egHK1jA98 — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 13, 2026

Según Marco Rubio, los estadounidenses se someten al juicio de un jurado “compuesto por nuestros pares” cuando se les acusa de un delito, lo que considera indispensable para el gobierno de Estados Unidos.

Sin embargo, aseguró, la Corte Penal Internacional “quiere quitarnos eso” y hacerse cargo de las leyes y el país “sin importar si usted está de acuerdo o no”.

“Esta es la característica esencial e indispensable de nuestra forma de gobierno. Es el fundamento de nuestro estilo de vida compartido. Pero hoy, personas poderosas en lugares lejanos quieren quitarnos eso. Creen que ellos deberían estar a cargo de sus leyes, de su país, de su vida. Y no les importa si usted está de acuerdo o no” Marco Rubio

Por ello, el gobierno de Donald Trump inició una campaña contra la Corte Penal Internacional, en la que Estados Unidos no participa desde 2002, para investigar y enjuiciar:

crímenes de guerra

genocidio

crímenes de lesa humanidad

Según la Administración de Donald Trump, la Corte Penal Internacional aseguró que sería una institución que sería utilizada como último recurso para procesar crímenes graves.

Sin embargo, “era algo mucho más radical y extremo. Era un tribunal global dotado de burócratas globalistas no elegidos que afirman que su poder es casi ilimitado”.

Por ello, señaló que esta administración “no se quedará de brazos cruzado” dicha corte busca amenazar a sus funcionarios.

“Si creen que pueden privarnos de nuestra soberanía, les enseñaremos el significado completo de la determinación estadounidense” Marco Rubio

Donald Trump critica acciones de la Corte Penal Internacional

Cabe señalar que Donald Trump ha mostrado hostilidad contra la Corte Penal Internacional debido a las investigaciones que ha abierto por presuntos crímenes de guerra de Estados Unidos en Afganistán, así como los ataques contra buques en el Pacífico y el Caribe.

Asimismo, criticó que se iniciara una investigación contra Israel por crímenes de lesa humanidad cometidos en Gaza; en 2024 la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra: