Legisladoras del PAN expresaron su molestia al deslindarse de un pronunciamiento en apoyo a Sheinbaum que se emitió, sin su consentimiento, a nombre de la “mayoría” en la Comisión Permanente.

“Dice que es un pronunciamiento de respaldo acordado en la Mesa Directiva (...) Nunca se trató en la Mesa Directiva” Kenia López Rabadán

Fueron la diputada Kenia López Rabadán y la senadora Mayuli Martínez, quienes expresaron su desacuerdo con el mensaje que leyó la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo.

Cabe destacar que en el pronunciamiento, Laura Itzel Castillo atribuyó el posicionamiento de respaldo para la presidenta Claudia Sheinbaum, a “los integrantes y las integrantes” de la Comisión Permanente.

PAN se lanzó contra Laura Itzel Castillo de Morena por mensaje de apoyo a Sheinbaum

Durante la reunión del 1 de junio de la Comisión Permanente, la senadora Laura Itzel Castillo leyó un mensaje de apoyo para Claudia Sheinbaum en nombre de la mayoría de los integrantes del órgano.

“Los integrantes y las integrantes del Congreso de la Unión (...) refrendan de manera firme e inequívoca su respaldo a la titular del Ejecutivo federal en defensa de la soberanía nacional” Laura Itzel Castillo

Sin embargo, el pronunciamiento que la senadora de Morena hizo a nombre de “la mayoría” de la Comisión Permanente, fue rechazado y criticado por legisladoras federales del PAN.

En primer lugar, la diputada Kenia López Rabadán reclamó que en el pronunciamiento no se haya hecho ninguna distinción y se afirmara que el Congreso de la Unión en conjunto respalda a la presidenta.

En especial porque, contrario a lo afirmado por la morenista, el punto de acuerdo sobre el pronunciamiento nunca se trató y ni siquiera se propuso para ser abordado en la Mesa Directiva.

Por ello, Kenia López Rabadán sentenció que en el mensaje se incurrió en un “abuso del lenguaje” y un exceso, porque en ningún momento se puso a consideración de los legisladores federales.

Senadora del PAN evidenció errores detrás de pronunciamiento a favor de Sheinbaum

Al secundar el deslinde de su compañera en el PAN, Kenia López Rabadán, la senadora Mayuli Martínez denunció errores en el proceso legislativo en torno al pronunciamiento a favor de Sheinbaum.

Desde la tribuna del Senado, la panista advirtió que en el documento del punto de acuerdo no se precisa si el mensaje se quizo emitir a nombre de la Mesa Directiva o de la Comisión Permanente.

Por ello, advirtió que en el pronunciamiento ni siquiera se estableció la “claridad jurídica” necesaria, tras lo cual exigió que se excluya al PAN del pronunciamiento en el diario de los debates.