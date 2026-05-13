Claudia Sheinbaum aseguró que la movilización que convocó Morena en Chihuahua contra Maru Campos es únicamente decisión del partido.

“Morena tiene autonomía para desarrollar sus actividades” Claudia Sheinbaum

Desde su conferencia, la presidenta aseguró que su gobierno no interviene en las actividades del partido político del que ella emana.

Asimismo, resaltó que es la Fiscalía de Chihuahua quien tiene que deslindar responsabilidades en el caso de los agentes de la CIA en el estado y no a su gobierno.

Marcha contra Maru Campos en Chihuahua es “decisión de Morena”, aclara Sheinbaum

De acuerdo con la presidenta, las decisiones de Morena competen únicamente al partido y ni ella ni su gobierno intervienen en las actividades que deciden tener.

Asimismo, Claudia Sheinbaum señaló que se enteró de la convocatoria de Morena para una marcha en Chihuahua para solicitar el desafuero de Maru Campos durante la noche del 12 de mayo.

“Lo de Morena es decisión de Morena. Nosotros no intervenimos en eso, es una decisión del partido político..incluso yo me enteré ayer en la noche” Claudia Sheinbaum

Morena convocó a una marcha el sábado 16 de mayo a las 4:00 pm, tiempo local, en Chihuahua, Chihuahua, para “exigir” que la gobernadora rinda cuentas a la ciudadanía.

A la par de la marcha, Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, señaló que iniciarán el proceso para solicitar un juicio de desafuero en contra de Maru Campos por “traición a la patria”.

Fiscalía de Chihuahua debe determinar las responsabilidades en caso CIA

Si bien Claudia Sheinbaum aceptó que la Fiscalía de Chihuahua no es autónoma, es obligación de ésta determinar las responsabilidades en el caso de la presencia de la CIA en el estado.

“Lo está investigando la fiscalía. Es cierto, la Fiscalía de Chihuahua es de las pocas fiscalías que no son autónomas pero la fiscalía tiene que decir hasta dónde llegan las responsabilidades y cuáles son las responsabilidades y de quién, en el marco de las investigaciones que están realizando” Claudia Sheinbaum

Asimismo, resaltó que la fiscalía está realizando las investigaciones correspondientes del caso que implica responsabilidad por violar la ley de Seguridad Nacional que determina que ningún agente extranjero debe participar en operativos en territorio nacional.