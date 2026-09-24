El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se reunió con los padres de los bebés fallecidos en el Hospital de Durango el pasado 23 de septiembre.

La reunión fue encabezada por la doctora Alva Santos Carrillo, directora de Prestaciones Médicas, donde se entregó y revisó el expediente clínico de 4 de los 5 bebés que murieron en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN).

En la reunión también participó Jorge Marengo, titular de Derechos Humanos del IMSS a nivel Central.

Asimismo, se explicaron los resultados de la investigación que continúa en desarrollo para llegar a la razón de la muerte de los recién nacidos.

IMSS presenta investigación sobre bebés fallecidos en Hospital de Durango a sus padres

El IMSS informó que se han compartido con los padres de 4 de los 5 bebés fallecidos en el Hospital General de Durango los avances sobre el caso.

A través de un comunicado, el IMSS resaltó que se reunió con cuatro de los cinco padres de los recién nacidos que murieron y revisaron los expedientes clínicos de cada menor.

Cabe señalar que el instituto resaltó que serían las familias las primeras en ser informadas sobre los avances en el caso “porque es su derecho saberlo antes que nadie”.

Por otra parte, reiteró la disposición del instituto de reunirse con la familia del quinto bebé fallecido “cuando así lo decida”.

Por otra parte, el IMSS resaltó que en la investigación participan autoridades federales y del Estado de Durango, así como:

Cofepris

Dirección General de Epidemiología

CENAPRECE

Comisión Estatal de Riesgos Sanitarios

Servicios de Salud de Durango

Laboratorio Estatal de Salud Pública

Asimismo, señaló que la Cofepris continúa con los análisis de laboratorio realizados en la UCIN y otras áreas del Hospital de Durango y “no se descartará ninguna línea de investigación”.