El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) descartó la presencia de la bacteria asociada al brote que provocó la muerte de recién nacidos en el Hospital General de Zona de Durango.

“De todos los estudios realizados no ha sido identificada en ningún área hospitalaria” Adriana Toríz, coordinadora de Vigilancia Epidemiológica del IMSS

Así lo informó Adriana Toríz, coordinadora de Vigilancia Epidemiológica, quien resaltó que de los 11 recién nacidos que se encontraban en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), 6 ya fueron dados de alta.

Asimismo, reiteró su solidaridad, así como la del IMSS a las familias de los recién nacidos que murieron en el hospital de Durango.

Análisis epidemiológico descarta presencia de bacteria en hospital del IMSS en Durango

Adriana Toríz resaltó que tanto el ISS como las autoridades sanitarias de Durango descartaron la presencia de la bacteria asociada al brote en el Hospital General de Zona.

“El IMSS y las autoridades sanitarias federales decidieron ampliar la vigilancia microbiológica y los estudios a todo el hospital, además de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. De todos los estudios realizados no ha sido identificada en ningún área hospitalaria” Adriana Toríz, coordinadora de Vigilancia Epidemiológica del IMSS

Asimismo, resaltó que se realizó un análisis a los recién nacidos que se encontraban en la UCIN, no se detectó la bacteria relacionada con el brote en los 6 que ya fueron dados de alta.

“El día de hoy se concluyó el análisis epidemiológico. De los 11 recién nacidos, seis ya fueron dados de alta y ninguno de ellos se identificó la bacteria asociada al brote” Adriana Toríz, coordinadora de Vigilancia Epidemiológica del IMSS

Por otra parte, en el caso de los 5 recién nacidos que murieron, la bacteria fue encontrada en 4 de ellos, mientras que el quinto caso no presentó la bacteria.

“De los cinco recién nacidos que lamentablemente fallecieron, en cuatro se confirmó la presencia de la bacteria asociada al brote, en el quinto caso no se identificaron la bacteria asociada al brote” Adriana Toríz, coordinadora de Vigilancia Epidemiológica del IMSS

Asimismo, resaltó que se mantiene la investigación sobre la relación entre la bacteria y la muerte de los recién nacidos; los resultados se darán a conocer primero a las familias, sentenció la coordinadora.