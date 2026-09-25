El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó que no se han registrado nuevos casos de recién nacidos fallecidos o infectados por una bacteria en Durango, tras la muerte de cinco bebés.

“No se han reportado nuevos casos asociados” IMSS

El IMSS dio un reporte en el que dijo que continúan los análisis y la vigilancia epidemiológica por los casos de la bacteria Klebsiella pneumoniae.

El instituto dijo que colabora con las autoridades para la investigación y mantiene un acompañamiento personalizado a las familias.

IMSS concluye observación de exámenes de recién nacidos en Durango sin nuevos casos

Con corte al 24 de septiembre, el IMSS reportó que concluyó el periodo de observación de los cultivos que estaban pendientes de los recién nacidos que compartieron el Hospital General de Zona No. 1 en Durango.

Las muestras se analizan en la Ciudad de México (CDMX) y el IMSS prometió informar los resultados en cuanto los tenga.

UCIN de Hospital de Durango está cerrada tras muerte de cinco bebés

La Unidad de Cuidados intensivos (UCIN) del Hospital General de Zona No.1 se encuentra cerrada a nuevos ingresos, luego de las cinco muertes de bebés registradas.

Hasta ahora, los cultivos ambientales no han reportado presencia de Klebsiella pneumoniae y se mantiene la vigilancia.

El IMSS dijo que colabora con la Fiscalía General de la República (FGR) y prometió transparencia.