Miles de ojos están puestos sobre el sacerdote Alfredo Gallegos Lara, popularmente conocido como Padre Pistolas, y es que amenazó a Libia García, actual gobernadora de Guanajuato.

Durante una misa que el Padre Pistolas, de 74 años de edad, ofreció el pasado 2 de noviembre, en Chucándiro, Michoacán, éste se lanzó contra el proyecto del acueducto Solís-León, impulsado por el gobierno de Guanajuato.

De acuerdo con el párroco, éste perjudicará a la comunidad local por lo que insta a sus fieles a levantarse en armas mientras que él “le parte la madre” a Libia García, de 42 años de edad.

“Miren, con la presa de Solís se riega el estado de Guanajuato, les damos de tragar a todo pinche México y si nos quitan la presa se van a morir de hambre, cabrones. Ese pinche gobernadora quiere matarnos de hambre. Ya dije, si insiste, nos levantamos en armas. Yo le voy a partir de su madre a ella porque es la culpable de que nos vaya a matar de hambre todos” Padre Pistolas. Sacerdote

Debido a que alguien grabó el discurso, éste se viralizó en redes sociales el pasado 6 de noviembre, por lo que la gobernadora de Guanajuato, ya se pronunció.

Libia García no denunciará al Padre Pistolas por amenaza

Frente a micrófonos de la prensa, Libia García se dijo enterada de la amenaza del Padre Pistolas, la cual no le preocupa y, por ende, no piensa denunciar ante las respectivas autoridades.

“No tengo pensando presentar ninguna denuncia, me parece que pues incluso el personaje que hace referencia a mi persona pues no tiene ni siquiera sentido que denunciemos una situación así, es lamentable y es condenable, pero no voy a perder mi tiempo en ello” Libia García. Gobernadora de Guanajuato

Asegurando que no perderá su tiempo en una denuncia contra el sacerdote, Libia García dijo estar en contra de la agresión verbal y de cualquier tipo de violencia contra las mujeres.

“Seguiré condenando los casos de violencia que se presenten contra las mujeres” Libia García. Gobernadora de Guanajuato

Políticos se solidarizan con Libia García

Ante lo ocurrido, a través de la red social X, Jorge Romero Herrera, dirigente del Partido Acción Nacional, reprobó el actuar del Padre Pistolas así como dio su respaldo a Libia García.

“Las declaraciones de Alfredo Gallegos Lara contra la gobernadora Libia Dennise son inaceptables. La violencia verbal y el desprecio hacia las mujeres no pueden tolerarse en una sociedad que aspira a la igualdad y al respeto”, cita. Jorge Romero Herrera. Diputado al Congreso de la Unión de México

Por su parte, la morenista Citlalli Hernández, de 35 años de edad, condenó la violencia e invitó a un diálogo sin machismo, sin racismo y sin clasismo.

Mientras que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional descalificó que se pretenda intimidar a una mujer a través de amenazas o infundiendo miedo.

"Atentan contra el respeto, la libertad y la democracia", subrayan.