La amenaza del Padre Pistolas a Libia García, actual gobernadora de Guanajuato, se viralizó en redes sociales por lo que la Conferencia del Episcopado Mexicano ya reaccionó.

A través de un comunicado publicado en la red social X, la Conferencia del Episcopado Mexicano manifestó su preocupación por el actuar del sacerdote Alfredo Gallegos Lara, popularmente conocido como Padre Pistolas.

Quien dijo “le partirá la madre” a Libia García, de 42 años de edad, si se lleva a cabo el proyecto del acueducto Solís-León, impulsado por el gobierno de Guanajuato.

La amenaza que se realizó el pasado 2 de noviembre durante una misa en Chucándiro, Michoacán, quedó grabada.

📌 “Le voy a partir su madre a ella porque nos va a matar de hambre a todos”

Sacerdote de #Michoacan conocido como “#PadrePistolas” amenazó en un video a la gobernadora de #Guanajuato por un acueducto. Ella condenó la agresión y descartó interponer denuncia para no perder el… pic.twitter.com/xRPVrUTt8b — Alejandro Domínguez (@AlexDominguezB) November 7, 2025

Amenaza que la asamblea de los Obispos reprueba y condena ya que la institución está en contra de la violencia, especialmente hacia las mujeres.

“La Conferencia del Episcopado Mexicano expresa su profunda preocupación y reprobación ante cualquier palabra o mensaje de un sacerdote o agente de pastoral que falte al respeto, la dignidad y el valor de las personas, especialmente cuando se trata de las mujeres” Conferencia del Episcopado Mexicano

Por lo que sin revelar si las palabras del Padre Pistolas tendrán consecuencias, ya que en redes sociales trascendió que el Padre Pistolas será investigado, los obispos en México reiteran su compromiso.

Trabajarán “por una Iglesia que escuche, acoja y defienda la dignidad de cada persona a través de espacios de diálogo, reconciliación y paz”.

La Iglesia reafirma su compromiso con el respeto, la dignidad y la paz.

Ninguna palabra debe herir ni dividir.

Como discípulos de Cristo, estamos llamados a hablar con amor, construir puentes y cuidar la dignidad de todas las personas. pic.twitter.com/aSumm5mumB — CEM (@IglesiaMexico) November 7, 2025

Libia García no denunciará al Padre Pistolas

Por su parte, Libia García se dijo enterada de las palabras del Padre Pistolas, las cuales no le preocupan y a las cuales tampoco les va a tomar importancia.

Libia García, quien ha levantado la voz y ha realizado las denuncias correspondientes ante diversas situaciones, aseguró que no perderá su tiempo en lo dicho por el sacerdote, de 74 años de edad.

“No tengo pensando presentar ninguna denuncia, me parece que pues incluso el personaje que hace referencia a mi persona pues no tiene ni siquiera sentido que denunciemos una situación así, es lamentable y es condenable, pero no voy a perder mi tiempo en ello” Libia García. Gobernadora de Guanajuato

Asimismo dijo condenar la violencia en todos los sentidos, especialmente hacia la mujer, por lo que continuará condenando casos y actuando para que éstos se minimicen.

“Seguiré condenando los casos de violencia que se presenten contra las mujeres” Libia García. Gobernadora de Guanajuato