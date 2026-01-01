Jesús Alfredo Gallegos Lara, el “Padre Pistolas”, aprovechó la llegada del año nuevo para mandar un mensaje en TikTok a todos sus seguidores y feligreses.

Pues además de darle la bendición a la gente, el Padre Pistolas dio algunos consejos de alimentación y vida, con el objetivo de que en este año la gente tenga una buena salud.

¿Cuál fue el mensaje de año nuevo del Padre Pistolas?

A través de TikTok, el Padre Pistolas mandó su mensaje de año nuevo pidiendo que la gente “progrese en su espíritu y en su salud”, soltando la frase lapidaria “No traguen chingaderas”.

El Padre Pistolas le pidió a todos sus seguidores que dejen de tomar “Coca”, refiriéndose a cualquier clase de refresco o bebida de ese estilo; además de que tampoco se emborrachen porque “la cerveza es muy mala”.

Además de que sugirió que sus seguidores hagan algo de ejercicio, yendo acorde al resto de su mensaje donde pide por la salud de todo el mundo en general; así como para que “todo marche bien en nuestro México”.

Desde Guanajuato, el Padre Pistolas finaliza el video con una bendición para todo el mundo y de deseando lo mejor en este año que está iniciando.

Seguidores agradecen el mensaje del Padre Pistolas

Aunque el mensaje de año nuevo del Padre Pistolas se podría tomar como un tanto agresivo, en realidad sus seguidores agradecen sus palabras.

En los comentarios del video podemos ver a mucha gente deseándole lo mejor al Padre Pistolas en este año nuevo, incluso hubo quienes aseguraron que ya harían ejercicio debido a su recomendación.

Claro que también hubo otros que, aunque agradecidos con sus palabras, lo criticaron por expresarse de esa manera, pidiendo que no diga groserías, sobretodo cuando está dando la misa.

Pues el Padre Pistolas es conocido por ser bastante efusivo al momento de dar sus sermones y no cortarse con las malas palabras, esto a pesar de que las groserías están mal vistas dentro de la iglesia y sus feligreses.

Feliz año 2026 Padre gracias por las bendiciones porque esas bendiciones viniendo de su mano hasta un hereje pagano como su servidor muestro el reverente respeto Gracias y Amén.

Gracias padre pistolas un favor le pido que no diga malas palabras cuando diga la misa Hágalo cuando no esté frente al altar gracias