La empresa Fomento Económico Mexicano S.A.B. (Femsa), anunció un recorte de personal vinculado a Spin, su opción de billetera digital, debido a que el proyecto ha tenido un bajo desempeño.

A través de un comunicado, la firma mexicana destacó que por los resultados poco satisfactorios que ha tenido su startup de tecnología financiera, también se realizará un profundo ajuste de estrategia.

El anuncio se dio luego de que el mismo director general de Femsa, Jose Antonio Fernández Garza-Lagüera, reconoció públicamente que Spin no ha cumplido con la expectativas de crecimiento.

Femsa (Daniel Becerril / REUTERS)

Femsa recorta personal por malos resultados de Spin

Al reconocer el bajo desempeño de Spin, Femsa anunció viernes el 20 de marzo que procederá con un recorte de personal que afectará a trabajadores de dicho proyecto de billetera digital.

En el desplegado que difundió para comunicar los despidos, Femsa no detalló la cantidad de empleados que serán removidos, pero trasciende que los afectados podrían superar la centena.

Asimismo, se asegura que la acción que corresponde a un ajuste de estrategia para optimizar e imprimir dinamismo a la plantilla, se ejecuta con la intención de mejorar los resultados de Spin.

Al respecto, el diario El Economista informó que un portavoz de la empresa detalló que el recorte de personal también se hará con el fin de dar prioridad a su división de tiendas Oxxo.

Debido al ajuste de estrategia, se corroboró que los planes de Femsa para que Spin contara con una licencia bancaria en busca de consolidar el negocio, quedaron suspendidos de forma indefinida.

Spin de Femsa (Especial)

Jose Antonio Fernández Garza-Lagüera reconoce bajo desempeño de Spin

El anuncio del recorte de personal en Femsa por el bajo desempeño de Spin, se da a 2 semanas de que Jose Antonio Fernández Garza-Lagüera reconoció que el proyecto no ha cumplido las expectativas.

El 25 de febrero de 2026, la empresa difundió su reporte financiero y operativo correspondiente al cuarto trimestre de 2025, en el que ya se había advertido un desempeño poco satisfactorio de Spin.

“(Spin) no ha cumplido con las expectativas a la hora de convertirla en una herramienta útil para atraer a la gente a la tienda” Jose Antonio Fernández Garza-Lagüera. Director General de Femsa

Incluso, el director general dijo que la startup tiene características de una “fintech fenomenal”, pero reconoció que no ha rendido los frutos que se podrían esperar de ella.

Lo anterior debido a que en el informe del último tramo del 2025, quedó asentado que el uso de Spin en las tiendas Oxxo no solo no creció, sino que cayó un 0.6%.