En el aniversario de los 135 años de FEMSA, la empresa anunció que este 28 de noviembre se estrena el documental “FEMSA 135 Años: Legado en Movimiento”, el cual se realizó de la mano de Editorial Clío, con el objetivo de narrar la historia desde sus inicios hasta convertirse en un grupo internacional en sectores de comercio de proximidad, bebidas y servicios financieros.

El director general de FEMSA, José Antonio Fernández Garza-Lagüera, señaló que este documental se convierte en una mirada íntima y profunda sobre la historia de la empresa mexicana, contando experiencias.

FEMSA estrena documental en televisión abierta del 28 a 30 de noviembre (Cortesía )

Asimismo, aseguró que el éxito de FEMSA ha sido gracias a su visión basada en disciplina, innovación, resiliencia, y un compromiso permanente con la dignidad de las personas.

“Eso te da un activo intangible de reputación que te permite, al mercado que entres, a la institución con la que converses, una reputación que te abre puertas. Y eso es algo que FEMSA cuida mucho, que nos enorgullece y que nos va a permitir mañana estar en otros negocios y saber que la gente nos va a reconocer por nuestra palabra, nuestra acción y nuestra misión” José Antonio Fernández, director general de FEMSA

El documental incluye entrevistas e imágenes de archivo y se irá contando por etapas que van tejiendo la historia de FEMSA.

¿Cuándo y dónde ver el documental de FEMSA?

Si no te quieres perder el gran documental “FEMSA 135 Años: Legado en Movimiento”, lo podrás ver en diferentes horarios en televisión abierta:

Viernes 28 de noviembre a través del Canal 5 a la 1:00 hora

Sábado 29 de noviembre a través de Foro TV a las 22:00 horas

Domingo 30 de noviembre Foro TV a las 12:00 horas

Domingo 30 de noviembre Canal de Las Estrellas a las 24:00 horas

Canal de Youtube Clío a partir del 1 de diciembre

La empresa mexicana se ha convertido en un actor global que integra crecimiento económico con responsabilidad social y sostenibilidad, generando valores para las personas, comunidades y el planeta.

Asimismo, se ha consolidado como uno de los mayores empleadores de América Latina donde más de 392 mil personas colaboran en sus diferentes unidades de negocio, presentes en 18 países incluyendo Estados Unidos y Europa.