Ante su aniversario número 135, José Antonio Fernández Garza-Lagüera, CEO de FEMSA, destacó que el verdadero éxito empresarial radica en generar empleos de calidad y mantener un compromiso constante con la sostenibilidad, impulsando el legado de la compañía hacia el futuro.

Con más de un siglo de trayectoria, FEMSA ha evolucionado de una pequeña cervecería en Monterrey a un grupo empresarial global con presencia en 18 países y más de 392 mil colaboradores, consolidándose como un motor del desarrollo económico de México.

De cervecería local a grupo global: la evolución de FEMSA

En su comunicado, la empresa recordó que su historia comenzó en 1890 con la fundación de la Cervecería Cuauhtémoc, donde un grupo de empresarios visionarios daba empleo a apenas 72 personas. Décadas después, FEMSA diversificó su portafolio hacia sectores como bebidas, comercio, logística, energía y salud, sentando las bases de su expansión.

FEMSA celebra 135 años de crecimiento. (Cortesía )

Durante los años ochenta, FEMSA fortaleció su posición con la fusión entre Cuauhtémoc y Moctezuma, mientras que en los noventa consolidó su liderazgo como embotellador de Coca-Cola en América Latina, redefiniendo su identidad como un grupo diversificado.

En FEMSA creemos que el verdadero éxito empresarial está en poner a las personas al centro: generar empleos de calidad, ofrecer oportunidades reales de crecimiento y ser una escalera social que impulse historias de progreso. Nos mueve cuidar a nuestra gente, a nuestras comunidades y al planeta; por eso avanzamos hacia operaciones más sostenibles, con energía renovable y prácticas responsables, mientras mantenemos vivo el legado de nuestros fundadores: ser buenos vecinos, buenos empleadores y buenos socios. Esa reputación construida con hechos es lo que nos permitirá seguir creciendo y creando valor por muchos años más. José Antonio Fernández Garza-Lagüera, CEO de FEMSA.

OXXO, parte del crecimiento y diversificación de FEMSA

OXXO, FEMSA Logística (hoy Solistica) y OXXO Gas se consolidaron como pilares clave del crecimiento del grupo. En los últimos años, la compañía amplió su presencia internacional con la adquisición de cadenas farmacéuticas, la compra de Valora en Europa y la operación de 249 tiendas en Estados Unidos, reforzando su papel como empresa global.

FEMSA celebra 135 años de crecimiento. (Cortesía )

Con la estrategia “FEMSA Forward”, lanzada en 2023, la compañía ha desinvertido más de 11 mil millones de dólares en activos para fortalecer sus áreas principales: el comercio minorista, las bebidas y el ecosistema digital de Spin.

En los últimos años, logramos un progreso significativo impulsado por la visión, el coraje y la claridad estratégica de quienes me precedieron y lideraron una poderosa transformación, racionalizaron nuestro portafolio y posicionaron a FEMSA para competir con mayor enfoque y fortaleza. Estoy a favor de pensar en décadas mientras actúo en días, equilibrando una visión a largo plazo sobre la creación de valor con un sentido de urgencia, esto requiere que consideremos metódicamente nuestra estrategia, asegurándonos de no hipotecar nuestro futuro por arreglos y ganancias a corto plazo a expensas de nuestro crecimiento a largo plazo y posición competitiva. José Antonio Fernández Garza-Lagüera, CEO de FEMSA.

Finalmente, FEMSA reiteró que su prioridad seguirá siendo el bienestar de las personas y las comunidades donde opera, fortaleciendo su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo económico de México y el mundo.