Un fuerte operativo de seguridad en las inmediaciones del municipio de Navolato, en el estado de Sinaloa, dejó como saldo un elemento de la Secretaría de Marina (Semar) herido y un presunto delincuente muerto.

Según informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 14:30 horas del jueves 26 de marzo, cuando personal de la Marina fue blanco de una agresión directa por parte de civiles armados mientras realizaban tareas de vigilancia en la comunidad de Dautillos.

Marinos fueron atacados durante recorrido en Navolato Sinaloa

Autoridades de Sinaloa confirmaron que elementos de la Marina fueron atacados a balazos mientras realizaban un patrullaje en la comunidad de Dautillos, en el municipio de Navolato, Sinaloa.

Según testigos, el conflicto se originó cuando sujetos armados dispararon desde una vivienda que, presuntamente, era utilizada para la comercialización de sustancias ilícitas.

Ante estos hechos, los marinos respondieron a la agresión, lo que desató una balacera que se prolongó durante varios minutos.

El resultado de este intercambio de disparos fue de un criminal muerto, además de un elemento de la Semar con heridas por arma de fuego.

Para ello se solicitó el apoyo de un helicóptero artillado de la Marina, el cual acudió al llamado y sobrevoló el área para brindar cobertura a los uniformados. Esto mientras lograban evacuar a su compañero para que recibiera atención médica.

Operativo de la Marina en Sinaloa (JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO / José Betanzos Zárate )

Implementan operativo en Navolato para dar con los responsables del ataque a marinos

De igual forma, personal de la Marina, con apoyo de autoridades locales, implementaron un operativo en Navolato y alrededores con el objetivo de buscar al resto de los responsables de la agresión armada quienes lograron huir.

Por tal motivo, la SSP Sinaloa emitió una recomendación para que la población de Navolato se mantuviera bajo resguardo en lo que se controlaba la situación.

Reportes señalan que la vivienda fue asegurada por las fuerzas federales, encontrando en su interior un arsenal de armas y diversas drogas.

No obstante, esto hasta el momento no ha sido confirmado por las autoridades, quienes informarán al respecto conforme la Fiscalía General de la República (FGR) avance con las investigaciones.