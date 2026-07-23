Las autoridades de seguridad desplegaron la Operación Rastrillo luego del multihomicidio en Zacatecas del pasado 18 de julio. La movilización ya ha dejado a cinco detenidos vinculados con el caso.

De acuerdo con la información, dos personas fueron detenidas durante los trabajos en días pasados y, el operativo de este miércoles, dio como resultado la detención de tres personas más.

La Fiscalía de Zacatecas continúa investigando el asesinato de estas 10 personas, cuyos cuerpos fueron localizados con visibles signos de violencia en diversos municipios del estado.

Reportan cinco detenidos por multihomicidio en Zacatecas durante Operación Rastrillo

Durante una conferencia de prensa, el gobierno de Zacatecas informó sobre la detención de Leonel “N” y Osvaldo “N” como parte de la Operación Rastrillo, desplegada tras el multihomicidio en el estado.

Junto a los dos jóvenes, de 23 y 22 años de edad respectivamente, también fue detenida una adolescente originaria del municipio de Jerez, Zacatecas. Se desconoce la relación que tendrían con el caso.

Multihomicidio en Zacatecas: detienen a tres presuntos responsables, informa Fiscalía (Gob Zacatecas)

Estas capturas se suman a la de una persona en Pánuco y otra en Fresnillo, dejando cinco detenciones en total. Además de las capturas, la Operación Rastrillo en Zacatecas ha logrado asegurar:

113 envoltorios de presunta metanfetamina

16 envoltorios y una bolsa con presunta marihuana

Seis cargadores para arma larga calibre .223

Tres chalecos balísticos

40 artefactos metálicos conocidos como ponchallantas

Las autoridades señalaron que las indagatorias continúan para identificar y detener al resto de los presuntos responsables del multihomicidio. Reiteraron que la Operación Rastrillo permanecerá activa en Zacatecas.