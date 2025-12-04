PCN Consultores, firma mexicana especializada en estrategia política y comunicación gubernamental, obtuvo dos galardones durante la ceremonia de los Reed Latino Awards 2025.

El evento es uno de los más importantes de la comunicación política en Iberoamérica, celebrada en La Antigua, Guatemala, donde se registraron más de 800 trabajos de 11 países.

Reed Latino reconoce la trayectoria de Fernando Vázquez Rigada

El primer reconocimiento fue para Fernando Vázquez Rigada, socio fundador y director general de la firma, quien recibió el premio a Mejor Estratega Electoral 2025.

El jurado destacó sus más de dos décadas de trayectoria, su participación en 148 campañas electorales (incluidas tres presidenciales) y una tasa de éxito del 86%.

También se subrayó su más reciente participación en la elección municipal de Orizaba, Veracruz, donde el candidato Hugo Chahin (PRI) obtuvo el porcentaje de votación más alto registrado en las elecciones de este año.

El segundo galardón, en la categoría Mejor Manejo de Crisis Gubernamental, reconoció la estrategia desarrollada por PCN Consultores en coordinación con el Gobierno del Estado de Querétaro tras los hechos ocurridos en el bar Los Cantaritos en noviembre de 2024.

La estrategia incluyó:

Respuesta inmediata

Vocería unificada

Gestión de información

Presencia territorial

Articulación institucional

Campaña de reconstrucción simbólica

El jurado la calificó como un caso ejemplar de comunicación gubernamental efectiva y coordinación interinstitucional.

Con estos premios, PCN Consultores reafirma su posición como una de las firmas líderes en estrategia política, comunicación de crisis y campañas electorales en México y América Latina.

Estos galardones se suman a otros obtenidos por Vázquez Rigada, entre ellos: