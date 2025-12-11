El PRI tuvo un éxito contundente en la categoría Mejor Campaña de Identidad Partidista de los Reed Latino Awards 2025. Su estrategia basada en uso de IA para revivir expresidentes, manejo de memes y publicación de trends le permitió acercarse a la Generación Z y contrastar las acciones de Morena.

La estrategia del tricolor que le dio el logro sobre Morena

Jorge Garcés, coordinador nacional de Contenidos Audiovisuales del PRI, celebró el reconocimiento y el logro al superar al partido gobernante en esta categoría.

Es un motivante para redoblar esfuerzos y buscar ser más creativos, más innovadores, en cuestión de cápsulas, entre otras cosas, también en cuestión de contenidos. Obviamente nos tenemos que ir adaptando con la misma velocidad con la IA. Para elaborar mejores contenidos, nos va a motivar a que en 2026 hagamos un mejor trabajo, buscar ser más incisivos con nuestros mensajes que son muy específicos. Jorge Garcés

Apenas nueve meses después de iniciar el proyecto digital priista, el tricolor pasó de 11 mil a 190 mil seguidores en TikTok, indicó el también socio fundador de PropagandArt. TikTok se ha convertido en su red más fuerte, donde sus contenidos se han hecho virales de manera orgánica.

PRI vence a Morena en Reed Latino Awards 2025 por estrategia digital. ( Cortesía)

Mencionó que con ello han logrado llegar a nuevas audiencias, pues antes la comunicación del partido era más institucional; ahora, con el nuevo formato, los contenidos se comparten de forma más natural.

El PRI continuará con su estrategia digital

El contenido del tricolor apuesta por mensajes más focalizados, incisivos y con un contraste sarcástico e irónico. Jorge Garcés reconoció el apoyo del dirigente nacional Alejandro Moreno, a quien atribuyó ser el primero en utilizar las redes sociales del partido para denunciar los atropellos del gobierno y motivar a otros liderazgos a seguir ese camino.

En los Reed Latino Awards 2025, los más importantes de la comunicación política en América Latina, el PRI y PropagandArt ganaron a campañas como Cuidar Querétaro de Colectivo B y a las campañas de Morena en Veracruz y Durango.

Garcés adelantó que para 2026 harán una nueva estrategia digital:

Entonces tenemos que hacer como que un análisis de lo que funcionó y lo que no funcionó o lo que se puede mejorar y vamos a empezar a hacer una nueva estrategia, como una fase dos para el 2026. Jorge Garcés