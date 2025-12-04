Strategik Compol & Analytics y Óscar Martínez se consolidaron como una de las autoridades en estrategia digital tras obtener tres galardones en los Reed Latino 2025, reconocimientos que marcan un nuevo estándar en la industria de la comunicación política.

Reed Latino 2025 reconoce la innovación digital de Strategik Compol & Analytics

La agencia fue distinguida como Agencia Digital Revelación del Año, además de recibir los premios a Mejor Spot con Inteligencia Artificial y Mejor Campaña de Concientización Social.

Estos galardones fueron obtenidos en categorías altamente competitivas, donde participan algunas de las firmas más destacadas de Latinoamérica, lo que refuerza el liderazgo y proyección regional de la agencia.

Los reconocimientos consolidan a Óscar Martínez y a Strategik Compol & Analytics como un referente en estrategia digital, situándolos entre las agencias con mayor crecimiento, visión y capacidad de innovación.

La edición 2025 de los Reed Latino registró más de 800 trabajos provenientes de 11 países, y la ceremonia se llevó a cabo en Antigua, Guatemala.