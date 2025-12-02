A más de diez días de la desaparición de traileros en Oaxaca, José Bernardo Rodríguez Alamilla, el fiscal de Oaxaca, confirmó que el estado los está buscando brindando algunos detalles.

El titular de la Fiscalía de Oaxaca, aseguró que no han pedido rescate por los traileros. Además se aclaró que las pipas que transportaban se esfumaron.

Fiscalía aclara sobre traileros desaparecidos en Oaxaca

José Bernardo Rodríguez, el titular de la Fiscalía de Oaxaca, fue cuestionado sobre el estatus de los cuatro traileros desaparecidos en el estado, mismos de los que asegura ya se está investigando.

En entrevista con Sofía Valdivia, Rodríguez aseguró que están en proceso de identificar las pipas, además de la ruta que los traileros llevaban cuando desaparecieron.

“Se supone que venían a Oaxaca por hidrocarburo y se lo iban a llevar a la zona [Tamaulipas]”. José Bernardo Rodríguez, el titular de la Fiscalía de Oaxaca.

Según familiares de los desaparecidos, desconoce si efectivamente las pipas iban cargadas o vacías, así como la empresa para la que trabajan.

Por otra parte, Andrés Méndez, buscador del colectivo Amor por los Desaparecidos en Reynosa, Tamaulipas, aseguró en entrevista con Azucena Uresti que no todas las familias han puesto la denuncia en Oaxaca.

Méndez aseguró que la denuncia de desaparición debe ser puesta en Oaxaca porque fue el último lugar donde tuvieron contacto, pero no todos están en posibilidad de viajar al estado para hacerlo así.

“Dos de ellos ya tienen denuncia [en Oaxaca], pero dos de ellas están en Reynosa y están muy desesperadas porque no tienen el recurso para ir a ponerla”. Andrés Méndez, buscador del colectivo Amor por los Desaparecidos en Reynosa, Tamaulipas.

Asimismo, señaló que las familias de los traileros desaparecidos en Oaxaca no han recibido llamadas para el rescate.

Pipas de traileros desaparecidos en Oaxaca no han sido encontradas

Tras información de la Fiscalía de Oaxaca y del buscador del colectivo, Amor por los Desaparecidos, este último explicó que las pipas no han sido encontradas.

A pesar de que se manejan versiones sobre las pipas encontradas abandonadas, Méndez señaló que no han sido encontradas y que la única visualización que tienen de ellas es por un video.