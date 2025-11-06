¿Quién fue Guadalupe Urban? La regidora de Oaxaca por el Partido Verde Ecologista, fue asesinada mientras salía de su casa para ir a un evento público; por lo que te damos detalles sobre ella cómo:

¿Quién fue Guadalupe Urban?

¿Qué edad tenía Guadalupe Urban?

¿Guadalupe Urban tenía esposo?

¿Qué signo zodiacal era Guadalupe Urban?

¿Guadalupe Urban tenía hijos?

¿Qué estudió Guadalupe Urban?

¿En que había trabajado Guadalupe Urban?

Guadalupe Urban, regidora del municipio de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca, fue asesinada mientras salía de su casa

Asesinan a Guadalupe Urban, regidora de Oaxaca (Guadalupe Urban / Facebook )

¿Quién fue Guadalupe Urban?

Guadalupe Urban Ceballos, era la regidora del municipio de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca por el Partido Verde Ecologista (PVEM) quien había tomado protesta como concejal de parques y jardines por representación proporcional para el ejercicio 2025-2027.

Se sabe que Guadalupe Urban era originaria del municipio de San Antonio Ocotlán, Oaxaca, en donde fue atacada tras salir de su domicilio.

Asesinan a Guadalupe Urban, regidora de Oaxaca (Guadalupe Urban / Facebook )

¿Qué edad tenía Guadalupe Urban?

Se desconoce la edad de Guadalupe Urban; sin embargo, se sabe que cumplió años el 31 de julio.

¿Guadalupe Urban tenía esposo?

Se desconoce si Guadalupe Urban tenía esposo.

Asesinan a Guadalupe Urban, regidora de Oaxaca (Guadalupe Urban / Facebook )

¿Qué signo zodiacal era Guadalupe Urban?

Al cumplir años el 31 de julio, Guadalupe Urban pertenecía al signo zodiacal de Leo, regido por el Sol y relacionado con el elemento fuego.

Los nacidos bajo el signo de Leo (23 de julio - 22 de agosto), como Guadalupe Urban, son comúnmente descritos como personas con una personalidad fuerte, carismática y dominante y son:

Líderes natos

Generosos y protectores

Creativos y apasionados

Orgullosos y, a veces, arrogantes

Valientes y seguros de sí mismos

Los Leo son personas con mucha luz propia, que brillan y buscan dejar una huella en todo lo que hacen.

Asesinan a Guadalupe Urban, regidora de Oaxaca (H. Ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca / Facebook )

¿Guadalupe Urban tenía hijos?

Guadalupe Urban tenía una hija de nombre Karina Yglesias Urban; sin embargo, se desconoce su edad.

¿Qué estudió Guadalupe Urban?

No hay información sobre los estudios que tenía Guadalupe Urban; aunque muchos se referían a la regidora como “Licenciada”.

Asesinan a Guadalupe Urban, regidora de Oaxaca (Guadalupe Urban / Facebook )

¿En que había trabajado Guadalupe Urban?

Guadalupe Urban era regidora del municipio de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca quien había tomado protesta como concejal de parques y jardines por representación proporcional para el ejercicio 2025-2027.

Asesinan a Guadalupe Urban, regidora de Oaxaca (Guadalupe Urban / Facebook )

Guadalupe Urban, regidora de San Juan Cacahuatepec, fue asesinada mientras salía de su casa en Oaxaca

Se dio a conocer el asesinato de Guadalupe Urban, regidora de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca mientras salía de su casa y se preparaba para ir a un evento de las Jornadas por la Paz.

De acuerdo con la información, sujetos armados se acercaron a Guadalupe Urban mientras salía de su casa en San Antonio Ocotlán y comenzaron a dispararle en la vía pública, lugar en donde quedó su cuerpo.

Los reportes indican que el asesinato de Guadalupe Urban ocurrió alrededor de las 11:00 am de este 6 de noviembre del 2025; la Fiscalía del estado de Oaxaca ya se encuentra realizando investigaciones en la zona; no hay detenidos.

Por su parte, el H. Ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec y el Partido Verde Ecologista de Oaxaca, han emitido comunicados lamentando la muerte de Guadalupe Urban, y repudiando el ataque violento en contra de la regidora.