Asesinan a Guadalupe Urban, regidora del municipio de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca

Guadalupe Urban, regidora de Oaxaca es asesinada afuera de su casa

Se dio a conocer el asesinato de Guadalupe Urban, regidora del municipio de San Juan Cacahuatepec, en Oaxaca mientras iba saliendo de su domicilio.

Según revelaron medios locales, la muerte de Guadalupe Urban, ocurrió cuando sujetos armados comenzaron a dispararle mientras iba saliendo de su casa ubicada en la localidad de San Antonio Ocotlán, región de la Costa de Oaxaca.

Los primeros reportes del asesinato de la regidora del municipio de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca por el Partido Verde Ecologista (PVEM), revelan que ocurrió alrededor de las 11:00 am hora local.

El reporte también señala que el ataque a Guadalupe Urban ocurrió en la vía pública, y el cuerpo de la regidora quedó en el lugar, por lo que la Fiscalía de Oaxaca ya realiza una investigación en la zona de los hechos.

Todo apunta a que Guadalupe Urban se dirigía a un evento de las Jornadas por la Paz en donde se contemplaba la participación de menores de edad y de funcionarios estatales y federales; hasta el momento no hay detenidos.

La funcionaria municipal había tomado protesta como concejal de parques y jardines por representación proporcional por el PVEM para el ejercicio 2025-2027 en el municipio de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca.

La muerte de Guadalupe Urban, regidora del municipio de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca eleva la cifra de funcionarios asesinados en Oaxaca a 5 entre 2024 y 2025, es decir que en menos de dos años han matado a cinco concejales del estado sin que haya detenidos:

Román Ruiz Bohóquez en Candelaria Loxicha el 15 oct 2024 Mario Hernández García en Santiago Amoltepec en mayo 2025 Lilia Gema García Soto en San Mateo Piñas el 15 jun 2025 Israel Ramírez Peralta en San Marcos, Zacatepec el 3 nov 2025 Guadalupe Urban en San Antonio Ocotlán el 6 de noviembre del 2025